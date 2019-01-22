Слияние «Красного и белого» как провокация
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Сеть алкогольных магазинов «Красное и белое» с конца прошлого года стала в новостях одним из самых заметных ритейлеров. За неделю до Нового года на склады и в челябинский офис пришли с обысками сотрудники ФНС, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. В пиковый предпраздничный сезон работа одного из самых популярных продавцов недорогого алкоголя оказалась парализована. А пользователи соцсетей активно строили конспирологические теории: начиная от того, кто из конкурентов заказал их любимого ритейлера, и заканчивая гипотезами, не решило ли государство взять под свой контроль одного из крупнейших продавцов «социально значимого» продукта.
Меньше чем через месяц владелец «Красного и белого» Сергей Студенников и бенефициары магазинов «Дикси» и «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев объявили, что объединяют эти активы. В новой компании у Кесаева и Кациева будет 51%, у Студенникова – 49%.
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