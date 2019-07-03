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Прага и Тбилиси вошли в тройку самых популярных направлений россиян в 2019 году

Ведомости
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Прага вошла в тройку самых популярных заграничных направлений в первом полугодии 2019 г. для российских туристов, следует из аналитики бронирований крупного онлайн-сервиса по продаже билетов Biletix. По итогам января – июня по количеству бронирований Прага (5% от всех международных бронирований Biletix) уступала лишь Тбилиси (столица Грузии на первом месте с 7,8%) и Еревану (5,4%).

Летом 2019 г. объем бронирований авиабилетов в Прагу вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают в Biletix. В компании объяснили это тем, что средний чек на авиабилеты туда-обратно из российских городов в Прагу снизился на 20%: с почти 16 000 руб до 12 700 руб.

Средняя глубина бронирования авиабилетов в Чехию в 2019 г. составила 49 дней, средняя продолжительность пребывания – 9 дней. Россияне пользуются не только прямыми перелетами, но и готовы летать в Прагу с пересадками, отмечают в Biletix. Наиболее частыми пунктами транзита стали аэропорты Хельсинки, Риги и Стамбула. Чаще всего в Чехию бронируют билеты люди в возрастной группе 30–35 лет (их 16%), проживающие в Москве (38%) и Санкт-Петербурге (13%).

2 июня стало известно о конфликте между авиационными властями России и Чехии. Тогда Чехия запретила 43 из 57 рейсов российских авиакомпаний назначением в Прагу и Карловы Вары. Запрет коснулся рейсов «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Победы» из Москвы и Екатеринбурга. Чешское министерство заявило, что российская сторона нарушила соглашение о воздушном сообщении между двумя странами и вынудила к ответным действиям. Россия не продлила со 2 июля авиакомпании Czech Airlines разрешение на беспосадочный пролет над своей территорией по Транссибирской магистрали из Праги в Сеул.

Позднее минтранс Чехии сообщил, что Чехия сняла ограничения в ответ на решение российского Минтранса разрешить Czech Airlines полеты в Россию. Однако Россия разрешила чешскому авиаперевозчику полеты лишь до 7 июля, поэтому Прага также разрешила полеты российских авиакомпаний в Чехию только до этого срока.

Biletix – крупное онлайн-трэвел агентство, которое предоставляет услуги по бронированию авиабилетов. Оборот компании в 2018 г. составил 11,6 млрд руб. Для бронирования доступны рейсы более 700 авиакомпаний. В Biletix отмечают, что ежедневно более 4000 путешественников покупают авиа- и железнодорожные билеты, трэвел-услуги и другие продукты на сайте компании.

Новости СМИ2
Политика
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Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Ведомости
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Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на собеседника в судостроительной промышленности.

По его словам, пожар мог начаться, когда аппарат совершал подъем из глубины к носителю. Эту версию изданию подтвердил источник в оборонном ведомстве. Экипаж сумел обеспечить подъем аппарата на поверхность и не допустил повреждения его атомной установки, что позволило избежать более серьезных последствий. Этим объясняется официальная формулировка Минобороны про «самоотверженные действия команды», добавил источник.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения. Погибшие были закреплены за петербургской воинской частью. Половина из них были капитанами первого ранга, двое – Герои России.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что из охваченного огнем отсека первым экипаж эвакуировал гражданского специалиста. После этого моряки задраили люк, чтобы огонь не распространился по всему аппарату, «а сами до конца боролись за живучесть корабля». По его словам, очаг возгорания был ликвидирован ценой жизней. Часть экипажа удалось спасти.

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Финансы
Новости

Россияне пожаловались на ОСАГО более 2000 раз за месяц

Ведомости
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Всего за месяц финансовому омбудсмену поступило 2300 обращений клиентов страховых компаний, и 95% жалоб касалось ОСАГО, следует из презентации, опубликованной на сайте службы.

Прежде всего россияне были недовольны размером страхового возмещения по ОСАГО – доля таких обращений составила более 40% от общего числа. Несогласие с отказами в выплате выразили почти 30% обратившихся. Нарушения сроков выплаты возмещений отметили более 16%. Средний размер требований заявителей по вопросам ОСАГО составил чуть более 180 000 руб.

Доля других видов автострахования – КАСКО и ДСАГО – составила 2,6% и 0,1% соответственно от общего числа обращений. По вопросам страхования имущества поступило 0,2%, страхования от болезней и несчастных случаев – 0,04%, на банковские услуги пожаловалось 0,7%.

Новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО вступил в силу с 1 июня 2019 г. Теперь споры потребителей, имущественные требования по которым не превышают 500 00 руб., в досудебном порядке решает финансовый уполномоченный. Обращение к нему для потребителя бесплатно. Жалобу уполномоченный обязан рассмотреть за 15 рабочих дней, для страховщиков его решения обязательны.

Бизнес
Новости

«АвтоВАЗ» отчитался о падении продаж автомобилей Lada

Ведомости
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В июне на российском рынке было продано 30 786 автомобилей Lada, сообщил «АвтоВАЗ». Это на 2% меньше, чем было реализовано в июне 2018 г. (31 404 шт.), следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Для Lada июнь стал вторым месяцем в 2019 г., когда продажи автомобилей этой марки показали отрицательную динамику. В феврале они снизились на 1%. Но по итогам полугодия продажи Lada по-прежнему в плюсе: рост на 2,4%. Марка, по оценке самого «АвтоВАЗа», по результатам продаж в январе – июне занимает 21%-ную долю на рынке. По итогам пяти месяцев она составляла 21,2%.

Данные по общим продажам в России легковых и легких коммерческих автомобилей в июне 2019 г. АЕБ еще не публиковала. По итогам пяти месяцев рынок сократился на 2,2% до 677 570 машин. Для поддержки спроса на автомобили Минпромторг с 1 июля возобновил программы льготного автокредитования и автолизинга общей стоимостью 10 млрд руб.

Новости СМИ2
Недвижимость
Новости

ВЦИОМ зафиксировал снижение числа недовольных услугами ЖКХ

Ведомости
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Качеством жилищно-коммунальных услуг недовольны 36% россиян, показали результаты опроса ВЦИОМа. Это существенно меньше показателя 2010 г., когда доля недовольных составляла 53%.

Удовлетворены услугами ЖКХ 60% респондентов против 39% в 2010 г. При этом более половины опрошенных не заметили изменений в сфере электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, отопления и газоснабжения. 21% считает, что ухудшилось качество вывоза мусора, об обратном говорят 18% россиян. Еще 17% опрошенных заметили ухудшение качества содержания и ремонта жилья.

Работу жилищно-коммунальной службы положительно оценили 49% респондентов, отрицательно – 30%. Девять лет назад доля россиян, имеющих нарекания к работе службы, была больше – 52%, удовлетворительной работу считали 36% россиян.

Опрос проводился 1 июля 2019 г. методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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Технологии
Новости

Американские ученые впервые смогли удалить ВИЧ из организма

Ведомости
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Американские исследователи сделали значительный шаг в борьбе с ВИЧ. Ученым из университета Небраски и Медицинской школы им. Льюиса Каца университета Темпла (штат Пенсильвания) впервые удалось методом генетического редактирования удалить вирус из мышей и крыс, пишет журнал Nature Communication. «Наше исследование показывает, что антиретровирусная терапия, совмещенная с генетическим редактированием, может полностью удалить вирус из клеток и органов зараженных животных», – рассказал журналу профессор Камель Халили, участвовавший в научной работе.

Современные методы лечения предполагают, что зараженный вирусом человек получает антиретровирусную терапию. Она подавляет репликацию ВИЧ в клетках, но не выводит вирус из организма, поэтому не может считаться лекарством и требует пожизненного применения. Если зараженный прекращает такую терапию, ВИЧ вновь активизируется, возобновляет репликацию вплоть до развития СПИДа, отмечает журнал. Восстановление ВИЧ напрямую связано со способностью вируса интегрировать свою последовательность ДНК в геномы клеток иммунной системы, где они недоступны антиретровирусным препаратам.

В рамках исследования ученые работали с участком ДНК-вируса, который отвечает за его репликацию. Они использовали инновационную методику CRISPR-Cas9 для направленного редактирования геномов. На крысах и мышах они продемонстрировали, что с помощью этой методики можно удалять фрагменты ДНК-вируса, значительно влияя на экспрессию генов (процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в функциональный продукт – РНК или белок). В сочетании с антиретровирусной терапией LASER ART, которая снижает репликацию ВИЧ и может распределяться по тканям организма, где ВИЧ находится в состоянии покоя, метод генного редактирования показал свои результаты: ученым удалось добиться полного удаления вируса из организмов трети подопытных мышей.

По словам профессора, доктора медицины Говарда Гендельмана, эксперименты сочетания генного редактирования и антиретровирусной терапии в борьбе с ВИЧ продолжатся. Через год ученые надеются выйти на стадию клинических исследований на добровольцах.

По данным организации ЮНЭЙДС, которая координирует международные меры противодействия СПИДу, в мире более 35 млн человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ. Сейчас, по данным организации, на планете насчитывается 36,9 млн людей, живущих с ВИЧ. 75% из них знают о своем положительном статусе, остальные не подозревают о нем. Более половины инфицированных получают антиретровирусную терапию.

Политика
Новости

Очевидцы рассказали подробности об аварии на подлодке в Баренцевом море

Ведомости
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Издание «Северпост» нашло очевидцев аварии на подлодке, в результате которой погибли 14 моряков. Ими стали рыбаки, которые наблюдали за происходящим из бухты.

Очевидцы рассказали, что 1 июля около 21:30 они увидели, как всплыла подлодка. По их словам, на палубе бегали и суетились люди. Почти сразу к лодке подошли военный корабль и два буксира. Около 23:00 подлодка в сопровождении буксиров быстро ушла. «Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела», – добавил собеседник «Северпоста».

Подводники погибли 1 июля в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, рассказали в Минобороны. Они отравились продуктами горения. Все моряки были закреплены за петербургской воинской частью. Половина погибших были капитанами первого ранга, двое – Герои России.

Информация о том, на каком корабле погибли российские подводники, относится к категории секретных данных и не будет раскрыта, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По информации «Ведомостей», пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС).

Политика
Новости

Число регионов с эпидемией ВИЧ выросло на 40% за три года

Ведомости
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За три года число регионов с эпидемией ВИЧ в России выросло более чем на 40%, при этом 70% новых заболевших в прошлом году – это экономически активные люди в возрасте 30–50 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Роспотребнадзора, их подлинность изданию подтвердил собеседник в службе. Согласно этим материалам, в 13 регионах России ВИЧ заражены более 1% жителей. В 35 регионах страны доля населения с ВИЧ превышает 0,5%.

Больше всего ВИЧ-инфицированных в Иркутской, Свердловской и Кемеровской областях, свидетельствуют данные Роспотребнадзора, которые приводит РБК. В этих регионах вирусом иммунодефицита заражены 1,8% населения. Также более 1% зараженных зарегистрировано в Самарской, Оренбургской областях (по 1,4%), Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской области (по 1,3%), Ленинградской, Тюменской, Новосибирской областях, Пермском крае (по 1,2%), Ульяновской области и Крыму (по 1%).

Выросло число небольших городов с высокой зараженностью ВИЧ-инфекцией, отмечает РБК. Например, в Североуральске, Кировограде, Тольятти, Новотроицке, Ленинск-Кузнецке, Орске, Березниках число заболевших в два – четыре раза превышает среднероссийский показатель.

В прошлый раз статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах была опубликована по итогам 2015 г. Тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превышало 1%.

В июле прошлого года РБК сообщал, что в Москве за 2017 г. было зарегистрировано на 20,4% больше случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека, чем в 2016. Всего в 2017 г. было выявлено 2900 новых случаев заболевания.

Политика
Новости

Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводников

Ведомости
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Информация о том, на каком корабле погибли российские подводники, относится к категории абсолютно секретных данных и не будет раскрыта, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, что именно в данном случае относится к гостайне, он уточнил, что речь идет о характеристиках корабля. По его словам, эта гостайна соблюдается в интересах государства и государственной безопасности. При этом Песков подчеркнул, что Путин как главнокомандующий обладает всей полнотой информации. Вопрос, чем именно занималась лодка в момент пожара, пресс-секретарь президента переадресовал в Минобороны.

Никакие решения насчет федерального траура в связи с гибелью моряков не принимались, добавил Песков. На вопрос, намерен ли Путин встретиться с родственниками погибших, он напомнил, что по поручению президента в Североморск отправился министр обороны Сергей Шойгу.

Накануне Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар и 14 подводников погибли от отравления продуктами горения. По информации «Ведомостей», пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС). Путин рассказал, что половина погибших были капитанами первого ранга, двое – Герои России. Все моряки были закреплены за петербургской воинской частью, сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Бизнес
Новости

Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре

Ведомости
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Несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Ранее все операционные юрлица сети в основном напрямую контролировал основатель ритейлера Сергей Студенников. После изменений бизнесмен по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited, созданную в марте 2019 г. Первым на это обратил внимание РБК.

Под контроль новой компании, в частности, перешло ООО «Прометей», которое, по оценке «Infoline-аналитики», генерировало около 60% выручки ритейлера за 2018 г., а также ООО «Абсолют» и ООО «Оазис».

Ритейлер «Красное и белое» не консолидирован в холдинговую компанию. Большое количество юрлиц и разрозненность структуры в прошлом году стали поводом для претензий к компании со стороны налоговиков.

«Красное и белое» – сеть магазинов алкоголя и продуктов, основанная челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым, она входит в десятку крупнейших ритейлеров России. Студенников занимает 123-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes за 2019 г. с состоянием в $850 млн.

В декабре прошлого года на склады и в головной офис «Красного и белого» в Челябинске пришли с обысками. Их проводили сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН, говорил представитель компании. По его словам, причиной обысков тогда назывались подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов, работа компании была парализована.

В начале этого года «Красное и белое» договорилось о слиянии с продовольственным ритейлером «Дикси» и сетью алкомаркетов «Бристоль». ФАС одобрила сделку. В результате объединения сетей будет образован третий по обороту российский ритейлер.

Финансы
Новости

Сбербанк сменил руководителя своей экосистемы SberX

Ведомости
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Сбербанк сменил руководителя своего цифрового направления SberX, говорится в сообщении банка, поступившем в редакцию «Ведомостей». На должность вице-президента банка и главы дирекции по развитию экосистемы SberX назначен Андрей Ванин. До назначения Ванин был вице-президентом Сбербанка по экосистеме юридических лиц (направление для корпоративных клиентов).

В конце 2018 г. президент кредитной организации Герман Греф поделился планами о том, что Сбербанк объединит свои продукты и услуги, в том числе нефинансовые, под единым брендом, из которого исчезнет слово «банк». «Мы уже достаточно большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов – как физических, так и юридических лиц», – пояснял Греф. Он предположил, что если бы Сбербанк был интернет-компанией, то стоил бы «в разы дороже». Тогда же в структуре банка была создана дирекция по развитию экосистемы Сбербанка – SberX. Ее руководителем был назначен вице-президент банка Марк Завадский.

Построение экосистемы, охватывающей как можно больше сфер жизни клиента, – один из приоритетов стратегии-2020 Сбербанка. Сейчас к экосистеме Сбербанка относятся такие бизнесы, как SberCloud (облако), Docdoc (электронная система здравоохранения), Yandex Money (финансовые технологии) и Yandex Market (электронная коммерция). Также в нее входят «Домклик» (жилье), «Диалоги» (мессенджер), SberMarketing и «Деловая среда» (профессиональные сервисы) и другие бизнемы.

Ванин работает в команде Сбербанка с 2011 г., когда он пришел на должность регионального директора по Сибири и Дальнему Востоку. Через год он возглавил розничный блок Московского банка (территориальное отделение Сбербанка) в должности заместителя председателя. С июля 2017 г. занимал должность генерального директора дочерней структуры Сбербанка – АО «Деловая среда». В марте 2019 г. был назначен на должность вице-президента по экосистеме юридических лиц. Ванин окончил Кемеровский государственный университет, получил степень МВА в бизнес-колледже MANCOSA и London Business School.

Политика
Новости

Беглов: погибшие на подлодке моряки служили в Петербурге

Ведомости
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что погибшие на подлодке моряки были закреплены за петербургской воинской частью. Об этом он написал на своей странице во «В контакте».

Ранее «Коммерсантъ» и «Фонтанка» писали, что все 14 погибших моряков были приписаны к петербургской военной части, которая подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и включает в себя отряд гидронавтов и научно-исследовательскую лабораторию. «Фонтанка» отмечает, что подразделение имеет статус секретного и в открытых источниках называется эксплуатантом атомных глубоководных станций.

Минобороны накануне сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 российских моряков-подводников. Причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения. Президент России Владимир Путин заявил, что половина погибших были капитанами первого ранга, двое – Герои России.

По словам собеседника «Ведомостей», пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны. Следственный комитет начал доследственную проверку гибели моряков.

Reuters сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о взрыве газа на борту аппарата. Однако Минобороны опровергло информацию о том, что уведомляло норвежскую сторону об инциденте не подлодке.

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