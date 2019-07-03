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«АвтоВАЗ» отчитался о падении продаж автомобилей Lada

В июне на российском рынке было продано 30 786 автомобилей Lada, сообщил «АвтоВАЗ». Это на 2% меньше, чем было реализовано в июне 2018 г. (31 404 шт.), следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Для Lada июнь стал вторым месяцем в 2019 г., когда продажи автомобилей этой марки показали отрицательную динамику. В феврале они снизились на 1%. Но по итогам полугодия продажи Lada по-прежнему в плюсе: рост на 2,4%. Марка, по оценке самого «АвтоВАЗа», по результатам продаж в январе – июне занимает 21%-ную долю на рынке. По итогам пяти месяцев она составляла 21,2%.

Данные по общим продажам в России легковых и легких коммерческих автомобилей в июне 2019 г. АЕБ еще не публиковала. По итогам пяти месяцев рынок сократился на 2,2% до 677 570 машин. Для поддержки спроса на автомобили Минпромторг с 1 июля возобновил программы льготного автокредитования и автолизинга общей стоимостью 10 млрд руб.