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Абрамович назначил главным тренером «Челси» легенду клуба

Английский футбольный клуб «Челси», который принадлежит бизнесмену Роману Абрамовичу, объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера, говорится в сообщении «Челси». С Лэмпардом заключен трехлетний контракт, сумма которого не разглашается. В 2018–2019 гг. Лэмпард работал главным тренером команды «Дерби Каунти», сумев вывести ее в премьер-лигу.

Лэмпард – одна из легенд «Челси». За клуб он сыграл в 2011–2014 гг. в 648 играх, забив 211 голов. Вмести с «Челси» он несколько раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. Лэмпард входит в зал славы английского футбола. Лэмпард обладает «фантастическими знаниями и взаимопониманием с членами клуба», в прошлом сезоне он продемонстрировал, что он один из самых талантливых молодых тренеров в мире, приводятся в пресс-релизе слова директора «Челси» Марины Грановской.

Абрамович, чье состояние Forbes оценивает в $12,4 млрд, купил «Челси» в 2003 г. Тогда клубу грозило банкротство. Стоимость сделки составила 140 млн фунтов стерлингов. При Абрамовиче «Челси» пять раз становился национальным чемпионом, дважды выигрывал Суперкубок Англии, а в 2012 г. выиграл Лигу чемпионов. Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии и трижды – Кубка английской лиги. В мае 2019 г. клуб стал победителем Лиги Европы.