Россия очистила северную ветку трубопровода «Дружба»

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КС разделил ответственность за ошибки советской власти по уровням полномочий

Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону страны положения статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса и статьи 85 закона об общих принципах организации местного самоуправления — в части, которая позволяет возлагать на местные власти обязательства по возмещению гражданам убытков, причиненных незаконными решениями органов власти СССР.

Поводом для проверки стала жалоба администрации городского округа Верхняя Пышма на решение Кировского суда Екатеринбурга, который обязал администрацию возместить жителю области Сергею Рязанову убытки в 3,8 млн руб.: его дача оказалась в охранной зоне газораспределительных сетей и газовики добились судебного решения о сносе строения. Рязанов настаивал, что отвечать за убытки должны местные власти, выделившие землю еще в 1977 г. И суд с ним согласился. Как отмечается в решении суда, сведения о месте прохождения трасс были известны Верхнепышминскому совету народных депутатов, но выделение участков под садоводство и огородничество велось без учета расположения газопровода, а до собственников земли информация об ограничении землепользования не доводилась.

Администрация Верхней Пышмы, наказанная как правопреемник ранее действовавшей местной власти, посчитала нарушенным принцип самостоятельности местного самоуправления и в борьбе за свои права дошла до Конституционного суда. А тот обратил внимание на различия в организации публичной власти советского периода и современной двухуровневой власти. Обязанность нынешних муниципалитетов возместить ущерб может возникнуть, если действия или бездействие госорганов имели место в той же сфере, которая относится к вопросам местного значения теперь, разъясняет суд. Полномочия же ранее действовавшего местного Совета народных депутатов были поделены между органами муниципальной власти и государственной власти субъектов РФ.

Возведение построек в охранных зонах в РСФСР осуществлялось в условиях неразвитости правового регулирования по предотвращению такого строительства, а также без публичной доступности сведений об ограничениях. Таким образом, полномочия по осуществленному предоставлению участков и земельному контролю в настоящее время не могут рассматриваться только как вопросы местного значения. Орган местного самоуправления как единственный правопреемник не должен нести всю ответственность за действия госорганов РСФСР на местах. При этом изменение полномочий органов власти не лишают гражданина права на возмещение понесенного ущерба, подчеркивается в решении суда.

Законодателю предложено урегулировать этот вопрос. До этого суды не должны требовать компенсации ущерба лишь от муниципальных властей и обязаны привлекать в качестве соответчиков госорганы, говорится в решении Конституционного суда. Восстановление прав городского округа Верхняя Пышма возможно после соответствующих законодательных изменений.