Россия очистила северную ветку трубопровода «Дружба»
Качественная российская нефть начала поступать по нефтепроводу Унеча — Полоцк-1 на север Белоруссии, сообщил оператор трубопровода «Полоцктранснефть Дружба». Грязная нефть, поступившая ранее, была вытеснена реверсом в Россию.
Первая партия нефти, соответствующей ГОСТу, поступила на производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» 3 июля, говорится в сообщении. С 4 июля началась отгрузка топлива на ОАО «Нафтан». Начаты работы по очистке другого магистрального нефтепровода — Унеча — Полоцк-2.
В апреле российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками топлива было возбуждено уголовное дело.
После случившегося Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу».