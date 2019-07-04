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Россия очистила северную ветку трубопровода «Дружба»

Ведомости
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Качественная российская нефть начала поступать по нефтепроводу Унеча — Полоцк-1 на север Белоруссии, сообщил оператор трубопровода «Полоцктранснефть Дружба». Грязная нефть, поступившая ранее, была вытеснена реверсом в Россию.

Первая партия нефти, соответствующей ГОСТу, поступила на производственно-диспетчерскую станцию «Полоцк» 3 июля, говорится в сообщении. С 4 июля началась отгрузка топлива на ОАО «Нафтан». Начаты работы по очистке другого магистрального нефтепровода — Унеча — Полоцк-2.

В апреле российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками топлива было возбуждено уголовное дело.

После случившегося Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу».

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Бизнес
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Цены на бензин за неделю выросли в 48 регионах России

Ведомости
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Цены на бензин в России за неделю с 24 июня по 1 июля в среднем выросли на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Увеличение цен было зафиксировано в 48 регионах, больше всего бензин подорожал в Салехарде (на 1,8%) и Иркутске (на 1,3%). Снижение цен было отмечено только в Москве (на 0,1%) и Кызыле (на 0,3%).

Средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 на российских автозаправках поднялись на 0,1%, Аи-98 подорожал на 0,2%. Стоимость дизельного топлива не изменилась. Так, например, в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 43,93 руб. за литр, марки Аи-95 – от 41,9 до 48,98 руб., марки Аи-98 – от 48,6 до 53,99 руб.

Самые высокие цены на бензин, по данным на 1 июля, были зафиксированы в Анадыре (средняя стоимость – 57,74 руб. за литр), Якутске (55,34 руб.) и Магадане (51,24 руб.). Самый дешевый бензин, согласно данным Росстата, в Салехарде (41,32 руб.), Барнауле (42,15 руб.) и Назрани (42,16 руб.).

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

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Политика
Новости

Россия выразила протест Японии за «японские» Курилы в материалах к саммиту G20

Ведомости
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МИД России 2 июля вручил ноту протеста Японии за то, что в материалах саммита G20 в Осаке Курилы были обозначены как территория Японии. Об этом рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге.

Это не первые обвинения, которые Россия предъявляет Японии по курильскому вопросу. Например, в апреле 2019 г. Захарова обвинила Токио в «пропагандистской раскрутке» позиции о принадлежности Курил Японии, передавало «РИА Новости». Поводом для такого заявления стало появление в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются «исконной территорией Японии»

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако мирный договор между двумя странами так и не был заключен. В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью вьетнамским и китайским журналистам заявил, что условия для его заключения «сейчас полностью отсутствуют».

Саммит «большой двадцатки» прошел 28–29 июня в японской Осаке.

Мировые лидеры приехали на саммит G20 в Осаке

Политика
Новости

Генпрокуратура подтвердила возбуждение дела против бывшего главы «Автодора» Кельбаха

Ведомости
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Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела против бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха, передает «Интерфакс». «11 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК <...> по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД», — пояснил Куренной.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил, что проверки Счетной палаты и прокуратуры выявили масштабные нарушения при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье. По факту нарушений против председателя правления «Автодора» было возбуждено дело по статье «злоупотребление полномочиями», говорил Чайка, не называя фамилии подозреваемого. Как отмечал генпрокурор, дело было возбуждено по итогам проверок в 2018 г. Тогда госкомпанией руководил нынешний советник гендиректора РЖД Сергей Кельбах, который покинул эту должность в феврале 2019 г.

Представитель «Автодора» ранее заявил «Ведомостям», что уголовное дело возбуждено против Кельбаха, а не нынешнего руководителя Вячеслава Петушенко. Радиостанции «Говорит Москва» Кельбах заявил: «Я не могу ничего комментировать. Я информацию получил от вас. Нахожусь на работе».

Госкомпания «Автодор» была заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства. В процессе строительства несколько раз переносились сроки сдачи объекта и стоимость работ. Аудиторы Счетной палаты называли причиной срыва сроков сдачи ЦКАД низкое качество проектирования, недостатки в организации работ и привлечение инвесторов, завышение стоимости работ. По данным Счетной палаты, на 1 декабря 2018 г. готовность ЦКАД составляла «от 0% до 66%», что не позволит завершить работы ранее II квартала 2021 г.

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Бизнес
Новости

Бывшая жена Грудинина рассказала о тяжелой для нее ситуации в совхозе им. Ленина

Ведомости
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Для бывшей жены Павла Грудинина Ирины, отсудившей у экс-супруга 42% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина», в совхозе сложилась «тяжелая ситуация». Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.

«Сейчас в совхозе немножко тяжелая ситуация для меня, скажем. Буквально за последние 3–4 месяца была развернута очень большая пиар-кампания, в которой рассказывалось, что я приду, захвачу весь совхоз, уничтожу его, пруды, парки. <...> В совхозе против меня создалась не совсем здоровая атмосфера», – подчеркнул она.

На вопрос, что она будет делать как владелец 42% совхоза, Грудинина ответила: «Я не управленец. Я никогда и не думала. Не знаю, об этом я подумаю завтра». Собчак удалось связаться с Грудининым, но он отказался от комментариев.

В апреле Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с бывшим супругом, в том числе 42% всех акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Мособлсуд признал это решение законным.

Грудинины оформили развод в июле 2018 г. Они прожили в браке 37 лет. Поскольку акции совхоза Грудинин получил во время брака и при этом брачный контракт между супругами не заключался, имущество подлежало разделу.

Грудинин участвовал в президентских выборах, прошедших в марте 2018 г. Он был кандидатом от КПРФ и набрал 11,77% голосов, заняв второе место. Победил на выборах действующий президент Владимир Путин – у него было 76,69% голосов.

Совхоз им. Ленина – крупнейший производитель клубники в Подмосковье.

Новости СМИ2
Политика
Новости

КС разделил ответственность за ошибки советской власти по уровням полномочий

Ведомости
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Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону страны положения статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса и статьи 85 закона об общих принципах организации местного самоуправления — в части, которая позволяет возлагать на местные власти обязательства по возмещению гражданам убытков, причиненных незаконными решениями органов власти СССР.

Поводом для проверки стала жалоба администрации городского округа Верхняя Пышма на решение Кировского суда Екатеринбурга, который обязал администрацию возместить жителю области Сергею Рязанову убытки в 3,8 млн руб.: его дача оказалась в охранной зоне газораспределительных сетей и газовики добились судебного решения о сносе строения. Рязанов настаивал, что отвечать за убытки должны местные власти, выделившие землю еще в 1977 г. И суд с ним согласился. Как отмечается в решении суда, сведения о месте прохождения трасс были известны Верхнепышминскому совету народных депутатов, но выделение участков под садоводство и огородничество велось без учета расположения газопровода, а до собственников земли информация об ограничении землепользования не доводилась.

Администрация Верхней Пышмы, наказанная как правопреемник ранее действовавшей местной власти, посчитала нарушенным принцип самостоятельности местного самоуправления и в борьбе за свои права дошла до Конституционного суда. А тот обратил внимание на различия в организации публичной власти советского периода и современной двухуровневой власти. Обязанность нынешних муниципалитетов возместить ущерб может возникнуть, если действия или бездействие госорганов имели место в той же сфере, которая относится к вопросам местного значения теперь, разъясняет суд. Полномочия же ранее действовавшего местного Совета народных депутатов были поделены между органами муниципальной власти и государственной власти субъектов РФ.

Возведение построек в охранных зонах в РСФСР осуществлялось в условиях неразвитости правового регулирования по предотвращению такого строительства, а также без публичной доступности сведений об ограничениях. Таким образом, полномочия по осуществленному предоставлению участков и земельному контролю в настоящее время не могут рассматриваться только как вопросы местного значения. Орган местного самоуправления как единственный правопреемник не должен нести всю ответственность за действия госорганов РСФСР на местах. При этом изменение полномочий органов власти не лишают гражданина права на возмещение понесенного ущерба, подчеркивается в решении суда.

Законодателю предложено урегулировать этот вопрос. До этого суды не должны требовать компенсации ущерба лишь от муниципальных властей и обязаны привлекать в качестве соответчиков госорганы, говорится в решении Конституционного суда. Восстановление прав городского округа Верхняя Пышма возможно после соответствующих законодательных изменений.

Политика
Новости

Полковнику ФСБ Черкалину предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Ведомости
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Бывшему начальнику отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление следователя Следственного комитета России (СКР) на заседании Московского окружного военного суда, где рассматривается жалоба адвоката на продление Черкалину срока ареста. Ранее ему вменялось только получение взятки.

Согласно оглашенным в суде материалам, дело о получении особо крупной взятки в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР, передано в центральный аппарат ведомства, где его соединили с делом о мошенничестве.

Черкалина задержало в апреле управление собственной безопасности ФСБ и сотрудники СКР. По тому же уголовному делу были задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. По делу Черкалина правоохранительные органы изъяли на трех квартирах наличные и драгоценности на 12 млрд руб.

Черкалин, Фролов и Васильев были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле. Черкалин был руководителем занимающегося банками подразделения, Фролов – его заместителем. Черкалин обвиняется СКР в получении взяток на общую сумму $850 000 в период 2013–2015 гг. Фролов и Васильев обвиняются в особо крупном мошенничестве: согласно версии следствия, они убедили потерпевшего от действий чиновника московского застройщика Сергея Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения, получив от него долю в капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму 490 млн руб.

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Политика
Новости

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Ведомости
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Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева этапировали в колонию, сообщил агентству «Москва» пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

Также в колонию отправлены и другие фигуранты дела — брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий. В какую именно колонию они этапированы, Цыганков не уточнил. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщал, что осужденные будут отбывать наказание в одной колонии. «Они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области», — говорил 18 июня начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз.

Братья Кокорины приговорены к 1,5 года, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии общего режима.

Футболисты, Кирилл Кокорин и Протасовицкий были задержаны в октябре 2018 г. за участие в двух драках в центре Москвы. Их обвинили в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев частично признали вину, отказавшись признать наличие сговора.

Как выглядят Кокорин и Мамаев после полугода в СИЗО

Бизнес
Новости

Сбербанк стал самым дорогим брендом России в 2019 году

Ведомости
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Консалтинговая компания Brand Finance, которая ежегодно оценивает стоимость брендов во всем мире, назвала самые дорогие бренды России. Дороже всего стоит бренд Сбербанка, решили аналитики Brand Finance, оценив его в 842,2 млн руб. Сбербанк третий год подряд становится самым дорогим брендом России. За год, по оценкам компании, он подорожал более чем на четверть.

Вторую строчку рейтинга Brand Finance вновь занимает «Газпром». Стоимость его бренда за год выросла более чем на 70% — до 552,3 млн руб. Тройку лидеров, как и в 2018 г., замыкает «Лукойл», бренд которого был оценен почти в 397,3 млн руб. — на 40% дороже, чем в прошлом году.

В топ-10 самых дорогих российских брендов, по версии Brand Finance, доминируют предприятия добывающей отрасли. В десятке самых дорогих брендов оказались еще три такие компании: «Роснефть» (сохранила 4-е место, ценность бренда в текущем году — 246,9 млн руб.), «Татнефть» (поднялась с 8-го на 9-е место, бренд стоит 132,5 млн руб.) и «Новатэк» (переместился с 13-й на 10-ю позицию, его бренд оценивается почти в 120 млн руб.).

Также среди самых дорогих брендов России оказались РЖД (госкомпания вновь заняла 5-е место с брендом в 185,9 млн руб.), ритейлер «Магнит» (сохранил 6-е место с 170,4 млн руб.) , оператор мобильной связи МТС (опустился с 8-й на 9-ю позицию с 121,5 млн руб.) и банк ВТБ (сохранил 7-ю позицию, бренд стоит 144,8 млн руб.).

У Brand Financе есть аналогичный рейтинг для брендов всего мира. В январе консалтинговая компания опубликовала глобальный список самых дорогих компаний в 2019 г. Сбербанк в нем опустился со 129-й на 139-ю позицию. «Газпром» поднялся на 242-е с 317-го места. «Лукойл» поднялся на 356-е с 367-го места.

Авто
Новости

Сотрудники ГАЗа устроили акцию протеста перед посольством США в Москве

Ведомости
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Сотрудники российского автоконцерна ГАЗ в День независимости США устроили акцию протеста перед резиденцией американского посла в Москве, передает «РИА Новости». Акция согласована с мэрией Москвы, уточнили агентству в МВД. Демонстранты скандировали призывы к отмене санкций против компании.

Посол США в России Джон Хантсман заявил агентству, что протестующие имеют право на самовыражение, являющееся одной из основных ценностей американцев.

Акция сотрудников ГАЗа перед резиденцией американского посла проходит во второй раз. Первый раз рабочий совет автоконцерна провел санкционированный столичными властями митинг у посольства США 10 июня. Тогда рабочие также требовали отменить санкции против компании и ее партнеров.

В конце апреля газета Financial Times, пообщавшись с рабочими нижегородского завода ГАЗ, сообщила, что они не винят бизнесмена Олега Дерипаску в проблемах, которые начались у предприятия из-за санкций США. Некоторые рабочие даже подозревают США в заговоре с целью подорвать российский автомобильный бренд, писала газета.

Группа ГАЗ – крупнейший актив машиностроительного холдинга «Русские машины» Дерипаски. Предприятие производит автобусы, легкие коммерческие автомобили, грузовики, а также собирает легковые автомобили по заказам Daimler и Volkswagen. Нижегородский завод – центральное предприятие группы. В апреле прошлого года минфин США включил группу ГАЗ в санкционный список. Санкции также были введены против Дерипаски и других подконтрольных ему активов.

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Авто
Новости

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

Ведомости
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В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За первую половину 2019 г. российский автомобильный рынок сократился на 2,4%, а II квартал оказался более трудным, чем первый, отмечают в АЕБ. В прошлом месяце продажи снизились на 6,7%, что стало самым большим падением за два года.

Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше, комментирует председатель комитета Йорг Шрайбер. По его мнению, рост рынка в 2019 г. — больше нереалистичный сценарий, даже при некотором положительном тренде во второй половине года, надеяться можно только на повторение результата продаж 2018 г.

В 2018 г. продажи автомобилей выросли на 12,8% до 1,8 млн штук. АЕБ прогнозировал, что рынок в 2019 г. вырастет на 3,6%.

Бизнес
Новости

Мэрия Москвы оценила стоимость строительства Московских центральных диаметров

Ведомости
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На строительство пяти Московских центральных диаметров (МЦД) потребуется 600 млрд руб. Такую оценку дал заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин в ходе Московского урбанистического форума. По его словам, эта сумма поступит из трех источников: федерального бюджета, бюджета Москвы и средств РЖД.

Проект Московских центральных диаметров предполагает реконструкцию пяти существующих сквозных железнодорожных линий в Москве и Подмосковье. На выбранных маршрутах планируется запустить электропоезда «Иволга», которые будут курсировать с промежутком не более 15 минут на первом этапе, а затем интервал должен сократиться до 5 минут. График работы МЦД будет сопоставим с московским метро. Сейчас ведется работа на двух линиях МЦД по маршрутам Одинцово – Лобня (будет запущен в 2019 г.) и Нахабино – Подольск (откроется в 2020 г.). Также планируется реконструировать ветки Зеленоград – Раменское, Железнодорожный – Апрелевка и Пушкино – Домодедово.

Хуснуллин подчеркнул, что график строительства пяти МЦД полностью согласован с РЖД до 2025 г. «Это гигантская работа, чуть менее программы метро», – сказал он.

В интервью «Ведомостям» Хуснуллин рассказывал: «Когда мы все достроим [метро и МЦД], то по обеспеченности рельсовым транспортом Москва будет сопоставима с Нью-Йорком. С городом, где самый интегрированный общественный транспорт в мире. У нас появятся сотни новых маршрутов, и у человека будет выбор – на чем ехать».

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