Минтранс предложил Чехии перенести спор об условиях авиаперевозок на сентябрь
Российские власти предложили Чехии перенести на сентябрь окончательное решение вопроса об условиях авиаперевозок. Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы Министерства транспорта России, объяснив это заботой о пассажирах.
«Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь – конец летнего сезона», – приводит «Интерфакс» слова представителя Минтранса.
По его словам, это делается для того, что граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар летнего сезона. Представитель Минтранса выразил надежду на то, что чешская сторона поддержит предложение России.
Во вторник, 2 июля, несколько российских авиакомпаний отменили рейсы в Чехию из-за решения ее авиационных властей аннулировать выданные им разрешения на полеты. Часть рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва отменил «Аэрофлот». «Уральские авиалинии» также приостановили полеты между Прагой и аэропортами «Кольцово» в Екатеринбурге и «Жуковский» в Подмосковье. Кроме того, «Победа» отменила рейсы Москва – Карловы Вары.
Причиной конфликта стало недовольство чешских властей условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для Czech Airlines. К вечеру вторника Россия и Чехия договорились о возобновлении рейсов, но только до 7 июля.