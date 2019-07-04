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«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Предполагается три вида перевозок. Первый – это полет по запросу между разными районами Москвы для одного-двух пассажиров; он будет занимать в среднем 15 минут. Второй – это полет по расписанию из города в аэропорты с максимальной вместимостью в пять пассажиров. Третий – из города в область на расстояние от 100 км.

По оценкам холдинга, потенциальные клиенты в Москве готовы платить за 15-минутный полет около 3000 руб. с человека. Компания намерена ориентироваться на эту цену.

Потенциальная платформа для аэротакси, отметили «Вертолеты России», – разрабатываемый легкий однодвигательный вертолет VRT500. Он сможет брать до пяти пассажиров. Сертификация вертолета запланирована на 2022 г.

В конце мая «Коммерсантъ» писал, что «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора. Услуги аэротакси в Москве сейчас предлагают несколько компаний. Примерная стоимость часа полета на модели Robinson R66 в компании Heliport Moscow – 46 000 руб.