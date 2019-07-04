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Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию

В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров. Отмечается, что консульство ввело ограничение на прием документов.

По данным TourDom.ru, в визовых центрах также сокращено время, доступное заявителям: раньше подать документы можно было с 9.00 до 16.00, а сейчас – с 12.00 до 15.30. Ограничения могут быть связаны с попыткой навести порядок в визовом центре, где с весны наблюдаются очереди, отмечает TourDom.ru. На сайте посольства Франции в России нет информации об увеличении сроков оформления въездных документов.

Некоторые туроператоры сообщили порталу, что вынуждены ограничивать продажи туров во Францию, поскольку не все желающие успевают вовремя получить визу. В частности, в компании «Старый город» рассказали, что вынуждены прекращать продажи путевок во Францию за 20 дней до даты вылета. В туроператоре «Туртранс-вояж» также подтвердили информацию о сложностях с оформлением виз.

Туроператоры также пояснили изданию, что при высоком спросе на путевки во Францию из-за увеличенных сроков оформления въездных документов вынуждены предлагать путешественникам другие направления.