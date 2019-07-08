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Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Годовой оборот рынка поддельных товаров класса люкс достиг в прошлом году 280 млрд руб. и тем самым превысил легальный, который оценивается в 250 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Brandmonitor и данные Fashion Consulting Group (FCG). Чаще всего россияне приобретают поддельные футболки, сумки, кроссовки, джинсы. Аудитории легального рынка и тех, кто покупает реплики люксовых товаров, почти не пересекаются, отмечают в Brandmonitor.

Основным каналом сбыта подделок остаются торговые центры – на них приходится 40% продаж, посчитали аналитики компании. Оборот подделок люксовых товаров в онлайне оценивается в почти в 84 млрд руб., из них 25 млрд руб. – это продажи через социальные сети и маркетплейсы. В перспективе торговля контрафактным люксом будет расти и при этом смещаться в онлайн, ожидают в Brandmonitor.

Покупка подделок распространена не только в России. В мировой индустрии одежды и обуви на долю копий и реплик приходится 30–35% всех продаж, отмечают в FCG.

В июне консалтинговая компания Bain & Co и итальянская ассоциация производителей предметов роскоши Fondazione Altagammа выпустили отчет, в котором прогнозировали, что мировой рынок люксовой одежды, обуви, часов и аксессуаров в ближайшие годы будет расти. В 2019 г. он увеличится на 4–6% до 271–276 млрд евро, а к 2025 г. достигнет 320–365 млрд евро.