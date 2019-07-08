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Вице-премьер Борисов предложил списать треть кредитов оборонным предприятиям

Совокупный кредитный портфель оборонных предприятий России превышает 2 трлн руб., рассказал курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РБК. Он предложил списать оборонным предприятиям долги в размере 600–700 млрд руб., чтобы те не жили «впроголодь».

По его словам, оборонная промышленность является сейчас четвертой по закредитованности отраслью российской экономики. Однако, учитывая, что ОПК кредитует узкий круг банков, концентрация риска здесь самая высокая, предположил чиновник. Расходы, которые несут предприятия оборонного комплекса, Борисов оценил в 200 млрд руб. в год, что соответствует примерным прибылям этих предприятий. Опереться на собственный капитал предприятия ОПК не могут, посетовал вице-премьер, предложив списать не менее трети их долга. По словам Борисова, для этого могут быть использованы разные механизмы.

В 2016 г. Минфин выделил на досрочное погашение кредитов, выданных оборонным предприятиям, 800 млрд руб., в 2017 г. – еще 200 млрд руб., пишет РБК. В 2018 г. правительство приняло решение превратить санируемый ЦБ Промсвязьбанк в опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в связи с угрозой введения санкций США против любых структур, работающих с российским ОПК. Сбербанк и ВТБ согласились передать свои кредиты Промсвязьбанку. Объем этих кредитов оценивался в 1 трлн руб.

В 2018 г. Россия экспортировала за рубеж военную продукцию на $15 млрд. Экспорт вооружений сохраняется примерно на этом уровне последние три года.

Вопрос о закредитованности предприятий оборонного сектора поднимается с 2011 г. Тогда Алексей Кудрин, который был министром финансов России, обратил на это внимание. Он отмечал, что правительство в 2009–2010 гг. предоставило госгарантии по кредитам для ОПК и поддержало системообразующие предприятия. Однако, получив госгарантии, предприятия перестают быть инвестиционно привлекательными и начинают зависеть от государства, решил чиновник.