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В офисе «Красного и белого» проводятся обыски

Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера. Первым об обыске сообщило информагентство RNS.

«В рамках проверки нашего контрагента для подтверждения деловых связей между ним и нами у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции», – рассказал представитель компании. По его словам, проверяющие ведут себя корректно. Сотрудники ритейлера предоставляют им всю необходимую информацию. «Ведомости» направили запрос в ФНС и ожидают ответа. Имени контрагента представитель ритейлера не раскрыл.

В декабре прошлого года на складах и в головном офисе ритейлера сотрудники ФНС, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа уже проводили обыски. Тогда причиной обысков были подозрения в продаже контрафакта и неуплата налогов. Поводом для претензий к ритейлеру со стороны ФНС была разрозненность структуры, отмечал ранее РБК.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», в конце июня несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» сменили владельца. Ранее все операционные юрлица напрямую контролировал основатель ритейлера Сергей Студенников. Теперь бизнесмен владеет компаниями через созданную в марте кипрскую Amelior Investments Limited. Студенников по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром. В частности, под контроль кипрской структуры перешли ООО «Прометей», генерировавшее, по оценке «Infoline-аналитики», около 60% выручки ритейлера в 2018 г., а также ООО «Абсолют» и ООО «Оазис».

На сегодняшний день сеть алкогольной продукции «Красное и белое» входит в десятку крупнейших российских ритейлеров. По оценке Forbes, Студенников сейчас занимает 123-е место в списке богатейших россиян с состоянием в $850 млн.