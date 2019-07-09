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Судившийся с IKEA бизнесмен получил 8 лет колонии за махинации

Люберецкий суд Подмосковья приговорил к восьми годам колонии бизнесмена Константина Пономарева, который проходит главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера, а также известен судебным спором с шведским концерном IKEA, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Предпринимателя и его адвоката Максима Загорского суд признал виновными в том, что они организовали «контролируемые» уголовные дела с подставными участниками в мировых судебных участках подмосковного города Раменское. Вынесенные решения бизнесмены использовали в своих бизнес-интересах. В частности, речь идет о спорах бизнесмена с «Кубаньэнерго» и с компанией IKEA. В первом случае Пономарев якобы предоставлял компании генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги, во втором – предметом спора стали генераторы, арендованные для гипермаркетов мебельной компании в Петербурге.

«Суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил Пономарева к восьми годам колонии общего режима, Загорского – к семи годам восьми месяцам», – уточнил собеседник агентства. Прокуратура просила назначить фигурантам более строгое наказание – по 8,5 года колонии. Приговор пока не вступил в силу, он может быть обжалован в течение 10 дней.

Пономарев стал известен благодаря многолетней судебной тяжбе с IKEA. В 2006 г. он поставил ритейлеру 200 дизельных электростанций для гипермаркетов в Петербурге, по завершении срока аренды которых между сторонами возник хозяйственный спор. В 2010 г. Пономарев через суд добился от IKEA выплаты 25 млрд руб. по мировому соглашению, напоминает РБК. Нынешнее уголовное преследование бизнесмен связывал именно с этим спором. Вину он не признал и заявлял, что «не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления».