Суд арестовал бизнесмена Пономарева, который судился с IKEA

Пресненский суд Москвы арестовал предпринимателя Константина Пономарева - главного свидетеля по делу руководителя фонда Hermitage Уильяма Браудера. Он также известен по многолетней судебной тяжбе с IKEA за долг в почти 10 млрд руб., передает «РИА Новости».

Пономареву инкриминируют мошенничество, заведомо ложный донос, ложные показания и уклонение от уплаты налогов.

«Суд постановил избрать в отношении Константина Пономарева меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала судья Татьяна Васюченко. «Срок ареста установить до 6 августа», — добавила она.

Претензии к бизнесмену касаются судебных тяжб с «Кубаньэнерго». Пономарев якобы предоставлял генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги, а также с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. Вину бизнесмен не признает, отмечая, что «не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления».

Адвокат IKEA Владимир Михайлов заявил, что «бизнес Пономарева заключается в осуществлении различных махинаторских схем по созданию «доказательств» для судов с целью получения значительных средств от своих контрагентов в судебном или досудебном порядке». По его оценке, возбуждение дела показывает, что правоохранительным органам удалось получить доказательства подобного «сговора».