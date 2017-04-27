Генерал МВД Сугробов осужден на 22 года

Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова к 22 годам колонии строгого режима. Это сообщает агентство «Москва». Сугробов также лишен звания генерал-лейтенанта и возможности пять лет занимать должности в правоохранительных органах, цитирует «Интерфакс» приговор судьи Елены Гученковой. От должности руководителя антикоррупционного главка МВД Сугробов был освобожден указом президента 21 февраля 2014 г.

Генерал обвинялся по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий», «Провокация взятки либо коммерческого подкупа». Дело было возбуждено 14 февраля 2014 г. Никто из подсудимых вину не признает. По версии следствия, бывший начальник ГУЭБиПК МВД генерал-лейтенант полиции Денис Сугробов, его заместитель Борис Колесников и другие сотрудники управления провоцировали на дачу взятки и превышение должностных полномочий начальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

Мосгорсуд начал рассматривать дело Сугробова и его подчиненных с 12 февраля 2016 г. Заседания проходили в закрытом режиме из-за засекреченности некоторых материалов дела. Кроме Сугробова по делу проходят бывшие сотрудники МВД Иван Косоуров, Сергей Борисовский, Виталий Чередниченко, Евгений Шерманов, Сергей Пономарев, Андрей Назаров, Игорь Скакунов и Салават Муллаяров. Муллаяров единственный содержался под домашним арестом, остальные находились под стражей. Колесников погиб, выпав из окна здания Следственного комитета в день одного из допросов.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила 27 апреля, что потерпевшими по делу проходят 30 человек, в отношении которых были совершены провокационные действия и инициировано незаконное уголовное преследование. По ее словам, среди них был главный врач Центральной клинической больницы управления делами президента России, председатель правления компании Nanotec-Industries AG, глава администрации города Смоленска, и. о. ректора ФГБО УВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса».

По мнению следствия, Сугробов и Колесников разработали общую схему совершения преступлений, которая заключалась в фальсификации доказательств, которые являлись основанием для уголовного преследования. Таким образом бывшее руководство управления создавало видимость успешного выполнения служебных задач, объяснил СКР. «В итоге они получили материальную выгоду в виде карьерного роста,... значительных денежных премий, присвоения внеочередных специальных званий, ведомственных и государственных наград», - цитировал Петренко ТАСС. Например, по ее словам, Сугробову в порядке поощрения было присвоено звание генерал-лейтенант полиции, он был награжден и ведомственными медалями, а в 2011-2013 гг. он получил премии в размере более 1,3 млн руб.

8 декабря 2016 г. прокуратура попросила суд приговорить Сугробова к 22 годам лишения свободы, сообщил «Интерфаксу» адвокат обвиняемого. Для остальных фигурантов гособвинитель просил сроки от 5 до 21 года. Адвокат Эдуард Исецкий тогда говорил агентству «Москва», что гособвинение попросило снять арест с имущества всех подсудимых в связи с отсутствием коррупционной составляющей в их преступлениях. По его словам, все потерпевшие по делу отказались от исковых требований.

Родственники Колесникова отказались от прекращения в отношении него уголовного производства по нереабилитирующим основаниям, напоминает «Интерфакс». «Суд постановил признать Колесникова виновным и прекратить в его отношении уголовное дело в связи с его смертью», - цитирует решение судьи ТАСС. Ранее сообщалось, что сделку со следствием заключили Муллаяров и Косоуров, позднее сделка была расторгнута.