Пономарев связал с убийством Вороненкова генерала ФСБ Феоктистова

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев предположил, что к убийству бывшего депутата Госдумы Вороненкова причастен генерал ФСБ Олег Феоктистов, который является также бывшим вице-президентом по безопасности «Роснефти». Его слова в ходе брифинга СБУ приводит «Медиазона».

Пономарев отметил, что, по его мнению, Вороненков знал множество подробностей о деятельности российских властей. Вороненков якобы собирался заняться на Украине расследованием коррупции в российских правоохранительных органах и, именно поэтому Пономарев считает, что к убийству может быть причастен Феоктистов, который, по утверждению экс-депутата, имеет возможность связаться непосредственно с российским президентом Владимиром Путиным.

Феоктистов пришел в «Роснефть» в августе 2016 г., до этого он работал замначальника управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.

10 марта стало известно, что Феоктистов покинул «Роснефть». Об этом рассказал главный исполнительный директор компании Игорь Сечин: «Он вернулся на военную службу» (цитата по «Интерфаксу»). По какой причине Феоктистов покинул компанию, на какую должность и куда он перешел, Сечин не уточнил.

Вороненков был застрелен в четверг 23 марта в Киеве возле отеля «Премьер-палас». Во время перестрелки охранник экс-парламентария ранил нападавшего. В СБУ сообщили, что ранения нападавшего тяжелые.

Пономарев заявил, что Вороненков шел на встречу с ним. «Денис Вороненков убит в 11.25 у «Премьер-паласа». Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего», - сказал Пономарев.