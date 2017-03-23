В Киеве застрелен экс-депутат Госдумы Вороненков

В Киеве убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение полиции

В прошлом году он стал украинцем и дал показания против Януковича

В Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на сообщение полиции. Информацию в эфире телеканала «112.Украина» подтвердил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Сначала Крищенко сообщил, что личность убитого час назад в центре столицы установлена – им оказался бывший депутат Госдумы, позднее подтвердил, что убитый – действительно Денис Вороненков.

Представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил «Украинской правде», что убитый в ходе инцидента один, двое ранены. По его словам, убитый выходил из отеля «Премьер-палас» с охранником и в это время неизвестный открыл по ним огонь. В ходе перестрелки охранник был ранен, но успел ранить и нападавшего.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в своем Facebook написал, что Вороненков шел на встречу с ним. «Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа. Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков», - написал экс-депутат.

До этого УНИАН сообщил о перестрелке утром 23 марта у отеля «Премьер-палас» в центре Киева, на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской. «Расстреляны двое мужчин. Один погиб на месте. Второй в критическом состоянии госпитализирован в реанимацию», – сообщало агентство со ссылкой на dtp.kiev.ua. На место прибыла полиция и оперативно-следственная группа.

Президент Украины Петр Порошенко срочно вызвал главу Службы безопасности Украины Василия Грицака из-за убийства человека в центре Киева, сообщил сам Грицак перед началом пресс-брифинга с и. о. председателя Консультативной миссии Евросоюза Жоэлем Вахтером.

Реакция и версии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал «Дождю», что Владимиру Путину доложено об убийстве Вороненкова. «Это не наша тема, что нам комментировать», - сказал Песков.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев, член украинской делегации в ПАСЕ, написал в своем Twitter, что видит в убийстве Вороненкова новое «дело Литвиненко».

Экс-директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев заявил «Интерфаксу», что Россия непричастна к убийству Вороненкова в Киеве. «В наименьшей степени в этой смерти заинтересована Россия. Тут совершенно для меня очевидно, что уж России-то это совсем не нужно», - сказал Ковалев.

Дело Вороненкова

О том, что экс-депутат от КПРФ Вороненков дал Генпроуратуре Украины показания на экс-президента страны Владимира Януковича, сначала сообщил «Коммерсантъ». По сведениям газеты, коммунист сам вышел на генпрокурора Юрия Луценко и подтвердил показания, которые до него украинскому следствию дал Илья Пономарев. Таким образом у Украины появилось второе подтверждение договоренностей Януковича с руководством России. Луценко еще до публикации «Коммерсанта» говорил, что по делу Януковича допрошены два бывших российских депутата, а в конце декабря он же говорил, что российский депутат дал показания следствию о письме Януковича президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска на Украину.

Денис Вороненков был депутатом Госдумы шестого созыва от фракции КПРФ, в седьмую Госдуму на выборах в сентябре 2016 г. он не прошел. Зимой 2017 г. «Коммерсантъ» сообщил, что Вороненков и его жена, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, также не прошедшая в новый состав Думы, перебрались на Украину. В феврале 2017 г. Вороненков дал интервью, в котором подтвердил, что дал Генпрокуратуре Украины показания на экс-президента Виктора Януковича, что гражданство Украины он получил 6 декабря – через два дня после истечения депутатских полномочий. 6 марта стало известно, что он автоматически исключен из КПРФ из-за того, что получил украинское гражданство.

В России Вороненков обвиняется в незаконной продаже здания в Москве по заниженной цене. 3 марта 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в международный розыск, а потерпевший по его делу предприниматель Отарий Кобахидзе заявил, что бывший депутат получил $2 млн за эту незаконную сделку.

СКР впервые попросил Думу лишить коммуниста неприкосновенности в связи с этим делом в декабре 2014 г., однако Вороненков сохранил свой статус до истечения срока полномочий депутатов шестого созыва.

На минувшей неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что официального письма экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой о вводе российских войск на Украину не было. «Это не письмо. Это заявление Януковича. Он никогда не отрицал, что его подписывал», - сообщила Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, это именно тот документ, который в 2014 г. зачитывал в ООН постпред России Виталий Чуркин.

Постпред России в ООН Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля 2017 г. 24 февраля его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Официально причина смерти Яуркина пока не названа, неофициально в качестве причины указывается сердечный приступ.