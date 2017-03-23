Военная прокуратура назвала две версии взрывов на складе под Харьковом

Среди версий взрывов и пожара на складе боеприпасов в Балаклее в Харьковской области рассматриваются диверсия с помощью беспилотника и служебная халатность. Как передает УНИАН, это на брифинге заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Диверсию он назвал основной версией и добавил, что первые допросы показали: перед пожаром на складе был слышен гул беспилотника, потом начались взрывы.

«По допросам лиц суточного наряда, которых удалось на это время процессуально допросить, перед взрывом наблюдался гул летательного аппарата, похожий на полет БПЛА, после чего в двух местах одной из площадок произошли взрывы», - цитирует Матиоса УНИАН.

До этого министр обороны Украины Степан Полторак заявил на брифинге, что причиной пожара могла стать диверсия, совершенная с помощью беспилотника или через непосредственно подрыв на месте. Как передает «Апостроф», он предложил искать виновных в «дружественной» России, среди помощников террористическим группировкам и в непризнанных народных республиках на востоке Украины. В ЛНР и ДНР уже заявили о непричастности к подрыву склада, напомнили о проблемах внутри самой украинской армии и заподозрили военных в попытке переложить вину на других.

Матиос не рассматривает версию, по которой поджогом могли попытаться скрыть кражу или утерю боеприпасов. «Я не могу назвать количество и виды вооружений, но разворовывание, растрата, другая форма умышленного извлечения имущества с этого арсенала после усиления охраны – как я говорил, это подразделение почти в 1000 человек – фактически невозможны», - цитирует его «Интерфакс-Украина». Он добавил, что 5% из этого арсенала боеприпасов непригодны к использованию и по соответствующей программе утилизировались.

Военный прокурор добавил, что уже определены места, где есть опасность разлета осколков и возможные места угроз для местного населения. «Разработана соответствующая карта, расчеты, по которым возможную угрозу от осколков от детонации именно артиллерийских и танковых снарядов для таких населенных пунктов: город Балаклея, село Борщивка, село Вербивка и село Яковенково. Общая численность населения, которое проживает на данной территории, составляет больше 35 000 человек», - сказал он.

Взрывы на складе воинской части в Балаклее и пожар начались в ночь на 23 марта. Военных из расположения части эвакуировали, вокруг части эвакуируют население - около 20 000 человек. По предварительной информации, жертв нет. «Украэрорух» временно закрыл небо для полетов в радиусе 40 км. Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме.

УНН ранее назвало склад в Балаклее крупнейшим в стране. Министр обороны Полторак заявил, что пожар не нанес значительного урона обороноспособности Украины. «Большая часть боеприпасов с начала АТО была рассредоточена по другим базам и складам, а также перемещена в зону проведения операции», - цитирует его «Интерфакс-Украина». Он отметил, что сейчас эти склады не считаются самыми большими на Украине.