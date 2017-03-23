На Украине закрыт въезд в город, где горит склад боеприпасов

На Украине закрыли въезд в город Балаклею Харьковской области, где горят артиллерийские склады минобороны Украины. Около 600 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии охраняют порядок, сообщает министерство внутренних дел Украины.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что, по предварительным данным, жертв в результате пожара и взрывов снарядов на артиллерийских складах минобороны под городом Балаклеей в Харьковской области нет.

Он уточнил, что, по предварительным данным, причиной пожара и взрывов боеприпасов на складах была диверсия. «Одна из версий ‒ это диверсия. В том числе и сбрасывание взрывного устройства с БПЛА», ‒ заявил Полторак.

Министр уточнил, что пожар начался и продолжается на открытой части складов, где лежат преимущественно танковые снаряды. «Взрывы в данное время продолжаются... Пожар не ликвидирован, он продолжается на трети всего арсенала», ‒ сказал Полторак, добавив, что точную площадь охваченных огнем складов он назвать не может.

В настоящее время в Балаклее проводится эвакуация жителей из пятикилометровой зоны от складов боеприпасов, где продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.