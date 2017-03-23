Под Харьковом после взрывов загорелся крупнейший на Украине склад боеприпасов

По Харьковом произошли взрывы и начался пожар на складах боеприпасов военной базы в Балаклее. Это сообщает информационное агентство Status quo. Минобороны Украины сообщило, что взрывы начались в 2.45 утра 23 марта на отдельных площадках базы. Причины выясняются.

Пожар тушат. Из окрестностей базы эвакуируют население.

На место вылетела комиссия во главе с замминистра обороны Игорем Павловским и офицерами Минобороны и Генштаба, сообщила пресс-служба военного ведомства.

УНН уточняет, что горит крупнейший в стране склад боеприпасов.

Глава Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский сообщил «Интерфаксу» , что завершается эвакуация людей из пятикилометровой зоны вокруг базы. Информации о пострадавших у него пока нет.