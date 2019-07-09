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Ритейлер «Красное и белое» заявил об отсутствии претензий к сети после обысков

Проверка торговой сети алкогольной продукции «Красное и белое» завершена, претензий к сети со стороны проверяющих нет, сообщила ТАСС пресс-служба ритейлера. «Проверка закончилась, все было в рамках рабочего времени, претензий к нам нет у проверяющих», – уточнила компания.

Об обысках в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске «Ведомостям» ранее сообщил представитель ритейлера. Обыски проводили сотрудники правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы (ФНС). В пресс-службе сети уточняли, что цель проверки – подтвердить деловые связи между ритейлером и его контрагентом. Имени контрагента представитель «Красного и белого» не раскрыл.

В декабре прошлого года сотрудники ФНС, Росалкогольрегулирования, Федеральной службы безопасности и ОМОНа уже проводили обыски на складах и в головном офисе ритейлера. Тогда их причиной стали подозрения в адрес компании в продаже контрафакта и неуплате налогов. Поводом для претензий к компании со стороны ФНС была разрозненность структуры, писал также РБК.

Сеть «Красное и белое» является одним из крупнейших российских ритейлеров. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», в конце июня несколько основных операционных компаний сети сменили владельца. Ранее их напрямую контролировал основатель ритейлера Сергей Студенников (российский Forbes оценивает его состояние в $850 млн). Теперь компании принадлежат бизнесмену через созданную в марте кипрскую Amelior Investments Limited. Он по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром. В частности, под контроль кипрской Amelior Investments Limited перешли ООО «Прометей», генерировавшее, по оценке «Infoline-аналитики», около 60% выручки ритейлера в 2018 г., а также ООО «Абсолют» и ООО «Оазис».