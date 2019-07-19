СК назвал причину задымления на борту Boeing в «Шереметьево»

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МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына

Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

В материале отмечается, что полиция изучила поступившие из Московской таможни данные. Их изучение показало, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Принято решение о возврате материалов проверки в таможню.

Елена Боголюбова заказала через интернет для сына, страдающего от болезни Баттена, рекомендованное врачом лекарство от судорог фризиум. 16 июля она пришла в почтовое отделение, чтобы получить посылку. В этот момент ей сообщили, что она задержана за получение контрабанды. Женщину держали в отделении семь часов.

Фризиум относится к психотропным лекарственным средствам, в России не зарегистрирован. Полных аналогов фризиума в России нет, а у препаратов той же группы серьезные побочные эффекты. Пресс-служба МВД заявляла, что сотрудники полиции не участвовали в задержании Боголюбовой. Как сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, женщину отпустили после того, как учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер позвонила в правительство.

На инцидент отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, заявил он. Песков назвал ситуацию злоупотреблением и отметил, что Кремль в связи с этим обратится в Минздрав и потребует от ведомства навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи. Песков добавил, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на последней прямой линии с Владимиром Путиным, тогда министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала разобраться с ситуацией.

Летом 2018 г. в Москве было возбуждено уголовное дело против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Она хотела продать излишки диазепама, которые у нее остались, договорилась с покупателем через интернет. Покупатель оказался сотрудником полиции, женщину задержали с поличным. Ей вменили сбыт наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс, позже его закрыли.