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ExxonMobil пожаловалась правительству на административные барьеры в России

Партнер «Роснефти» американская ExxonMobil обратилась в российское правительство с просьбой устранить «административные барьеры», с которыми она столкнулась при работе в стране, пишет «Коммерсантъ». В частности, компания просит разрешить ей использовать для сейсморазведки и бурения в России суда под иностранным флагом.

Эти просьбы содержатся в письме президента ExxonMobil Russia Inc. Гленна Уоллера вице-премьеру Максиму Акимову (копия документа оказалась в распоряжении «Коммерсанта»). Письмо было направлено в начале июля. В нем компания просит устранить два административных барьера.

Первый грозит России срывом сроков реализации нефтегазового проекта «Сахалин-1» и многомиллионными затратами, пишет Уоллер. Чтобы этого избежать, он просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания, чтобы ExxonMobil смогла использовать плавучие буровые установки и сейсморазведочные суда под иностранным флагом для работ на континентальном шельфе России. По словам президента компании, буровых под российским флагом недостаточно.

В письме Уоллер уточняет, что Министерство транспорта уже подготовило поправки в Кодекс торгового мореплавания, позволяющие правительству определять порядок привлечения судов под иностранными флагами при невозможности по тем или иным причинам использовать суда под российским флагом. Министерство промышленности и торговли подтвердило «Коммерсанту» наличие такой инициативы Минтранса, но отметило, что с ним проект не согласовывался.

Вторая просьба ExxonMobil касается возможности прямой работы филиалов иностранных компаний в России с российской административной системой. По данным «Коммерсанта», эта проблема и так обсуждается в правительстве, но прийти к единому решению ведомствам пока не удалось.