«Роснефть» может позвать ExxonMobil в проект на 1,3 трлн рублей

Из-за угрозы санкций ей могут предложить более половины нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке

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Единственный проект ExxonMobil в России – «Сахалин-1» Александр Попов

«Роснефть» может вместе с ExxonMobil построить задуманный еще в 1974 г. Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК) на Дальнем Востоке. На проект нужно 1,3 трлн руб.

«Роснефть» намерена в течение 1–2 лет определиться с партнером по реализации проекта Восточной нефтехимической компании на Дальнем Востоке», – говорил первый вице-президент госкомпании Павел Федоров в декабре 2017 г. «ВНХК будет строиться, там закончен проект, в ближайшее время он должен пройти экспертизу. Мы тоже будем разрабатывать план государственного участия в поддержке этого проекта», – говорил в сентябре вице-премьер Юрий Трутнев, но подробностей не раскрывал.