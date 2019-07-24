СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР). По версии следователей, причиной массовой гибели более 300 пчелосемей стали действия сотрудников компании «Отрадаагроинвест».
Сотрудники предприятия при обработке пшеницы не приняли достаточных мер по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу людей, утверждает СКР. Ведомство возбудило уголовное по ч. 2 ст. 249 УК (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений). Это первое дело по факту массовой гибели пчел в российских регионах, о котором сообщили следственные органы.
Летом в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. Пчелы гибнут в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской и других областях. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от общего их количества в стране. По оценке Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, ущерб экономике России может превысить 1 трлн руб.
Россельхознадзор связывает ситуацию с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Ведомство ранее напомнило, что в 2011 г. у него забрали и никому не передали полномочия по надзору в этой области. Минэкономразвития назвало выводы ведомства однобокими и преждевременными. Минсельхоз отметил, что гибель пчел наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, но не назвал какие-либо цифры.