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Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает «Интерфакс».

Эта оценка основана на данных о выращиваемых в России сельхозкультурах, которые опыляют пчелы, пояснил Маннапов. По его словам, на сегодняшний день погибло 60% пчел. Председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан заявил, что сейчас опыление сельхозкультур на 90% зависит от пчел.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев попросил Генпрокуратуру провести проверку по факту гибели пчел и использования контрафактной продукции и поддельных химикатов.

Случаи массовой гибели пчел были зафиксированы в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской и других областях. Россельхознадзор считает, что это связано с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Ведомство напомнило, что в 2011 г. у него забрали и никому не передали полномочия по надзору в этой области. Минэкономразвития назвало выводы Россельхознадзора о массовой гибели пчел однобокими и преждевременными. Минсельхоз отметил, что это наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, но не назвал какие-либо цифры.