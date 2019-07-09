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Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах

Министерство сельского хозяйства России направило в регионы рекомендации по предотвращению массовой гибели пчел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза. Ведомство не назвало какие-либо цифры.

Причинами гибели пчел может быть не только применение пестицидов, но и другие факторы, отметили в Минсельхозе. Однако ведомство напомнило аграриям о необходимости предупреждать пчеловодов о планах применять пестициды не позднее чем за три дня до обработки посадок.

Этим летом случаи массовой гибели пчел случились сразу в нескольких регионах России, отмечает «Интерфакс»: в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях. Причины произошедшего устанавливаются. По данным «РИА Новости», массовая гибель пчел может быть связана с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов.