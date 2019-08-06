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Акции «Уралкалия» подорожали на бирже почти на 20%

Акции «Уралкалия» с начала торгов во вторник, 6 августа, на Московской бирже выросли на 17% к цене открытия, следует из данных торговой площадки. По состоянию на 11.25 мск стоимость обыкновенных акций компании была 117 руб. за бумагу. С начала торгов максимальная цена превышала 119 руб. Капитализация компании приблизилась к 344,7 млрд руб.

Бумаги начали дорожать вчера, 5 августа. По итогам закрытия торгов Московской биржи стоимость акции составила 100,4 руб., капитализация компании достигла 294,77 млрд руб.

Бумаги «Уралкалия» взлетели в цене из-за новостей о том, что мажоритарный акционер компании – Rinsoco Trading – объявил о принудительном выкупе акций, в результате чего компания может уйти с Московской биржи. Rinsoco Trading, бенефициаром которой является бизнесмен Дмитрий Лобяк, и его аффилированным лицам принадлежит 96,73% бумаг «Уралкалия». Это дает им право требовать выкупа акций у остальных акционеров. Цена выкупа – 120 руб. за обыкновенную акцию, говорилось в сообщении «Уралкалия». Сейчас в свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций. Таким образом, на выкуп Rinsoco может потратить 11,5 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября. Представители компании это не комментировали.

В конце июля акции «Уралкалия» несколько дней подряд дорожали без новостей. Причиной могли стать слухи об очередном выкупе акций, а затем уход с Московской биржи, считали эксперты.

Акции «Уралкалия» растут быстрее рынка. Индекс Московской биржи к 11.25 мск повысился на 0,9% до 2672,96 пункта, индекс РТС – на 0,73% до 1292 пунктов.