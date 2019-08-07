Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании. По словам источников агентства, иностранные инвесторы были исключены из участия в сделке в прошлом месяце, но в ходе новой продажи могут получить разрешение приобрести часть бумаг через локальных брокеров, передает «Интерфакс».
В конце июля две «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz, выставили на продажу 2,93% его акций, книга заявок формировалась через Московскую биржу. Сумма сделки составила 139,1 млрд руб.
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости и активностью торгов. Всего за 3,5 часа котировки выросли с минимальных значений дня в 206 руб. до 228,9 руб. за бумагу. Капитализация достигла 5,42 трлн руб. «Газпром» заявил, что все акции были проданы в рамках одной заявки от неназванного покупателя. Кто им стал, до сих пор неизвестно.
Представитель «Газпрома» отказался комментировать агентству возможность продажи оставшихся у «дочек» «Газпрома» квазиказначейских акций. Три источника Bloomberg, знакомые со сделкой, сообщили, что 2,93% акций были проданы небольшой группе российских инвесторов. В их числе были структуры, связанные с миллиардером Аркадием Ротенбергом, заявили источники агентства. Представитель Ротенберга отрицал факт покупки.