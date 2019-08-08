Бизнес

Новости

На российском fashion-рынке впервые за много лет сменился лидер

На российском fashion-рынке сменился многолетний лидер, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства Infoline. По его оценкам, занимавшая ранее первую строчку группа «Спортмастер» в январе – июне текущего года получила 51,5 млрд руб. выручки, уступив по этому показателю интернет-магазину Wildberries с оборотом 85 млрд руб. Онлайн-магазин впервые стал лидером сегмента ритейла, отмечает издание.

Оборот Wildberries, владелицей которого является Татьяна Бакальчук, за полгода увеличился на 79%, свидетельствуют данные Infoline. На одежду, обувь и аксессуары пришлось около 73% продаж, или 62,4 млрд руб., сообщил «Коммерсанту» директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

В феврале журнал Forbes сообщил, что стоимость Wildberries выросла за последний год до $1,2 млрд. Это позволяет оценить состояние Бакальчук более чем в $1 млрд, писало издание. Таким образом, владелица Wildberries стала второй россиянкой, которую Forbes назвал долларовым миллиардером, после супруги бывшего мэра Москвы Елены Батуриной.

«Спортмастер», который основали в 1992 г. братья Николай и Владимир Фартушняки и Дмитрий Дойхен, управляет сетями Columbia, Skechers по франшизе. Владельцы группы также развивают магазины O'stin и FunDay. «Спортмастер» был лидером российского fashion-рынка долгие годы, однако в последнее время его выручка растет только за счет открытия новых магазинов, отметил гендиректор Infoline Иван Федяков. По собственным данным, группа управляет более 500 магазинами в России, Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Китае.

Аналитики Infoline полагают, что по итогам года соотношение сил между «Спортмастером» и Wildberries сохранится. Агентство также ожидает, что шведская H&M (включает Monki, Cos и др.) в этом году обгонит по выручке Gloria Jeans (также управляет Gee Jay) и займет третье место.

Какая одежда будет модной следующей осенью и зимой