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Бизнес
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Wildberries в I квартале почти удвоил оборот

Ведомости
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Оборот интернет-магазина Wildberries в I квартале 2019 г. вырос до 38,9 млрд руб., что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании. Число уникальных пользователей онлайн-ритейлера увеличилось на 89%.

Наиболее высокими темпами росли продажи электроники (+886%), оргтехники (+538%), садовой техники (+428%), техники для кухни (+395%), бытовой техники (+357%), товаров для праздника (+283%), питания (+253%), строительных инструментов (+246%), зоотоваров (+204%) и товаров ортопедии (+200%). Наиболее высокая динамика продаж отмечена в Калужской (+125%), Владимирской (+124%), Рязанской (+117%), Ивановской (+107%) и Московской (+106%) областях.

Wildberries отметил, что основным отличием от прошлого года является существенный рост заказов обуви. В десятку самых покупаемых товаров вошли платья, брюки, футболки, кроссовки, костюмы (деловые и спортивные), ботинки, джинсы, блузки, куртки и юбки.

Высокие темпы роста оборота компания связывает с расширением ассортимента и развитием сети пунктов выдачи заказов, сказал директор по развитию бизнеса Wildberries Вячеслав Иващенко. За первые три месяца года компания открыла 800 новых пунктов выдачи (всего их около 3700, точки расположены в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии).

В феврале журнал Forbes сообщил, что стоимость Wildberries выросла за последний год до $1,2 млрд. Это позволяет оценить состояние соосновательницы и единственной владелицы интернет-магазина Татьяны Бакальчук более чем в $1 млрд, писало издание. Таким образом, Бакальчук стала второй россиянкой, которую Forbes назвал долларовым миллиардером, после супруги бывшего мэра Москвы Елены Батуриной.

Самые богатые женщины России

Политика
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Суд вернул дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» в прокуратуру

Ведомости
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Мещанский районный суд Москвы решил вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, обвиняемой в хищении, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента в зале суда. Суд объяснил свое решение обнаруженными в обвинительном заключении нарушениями. По мнению суда, было нарушено право Масляевой на защиту.

Ранее Масляева признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания против других фигурантов дела «Седьмой студии», поэтому ее дело рассматривалось в особом порядке. Она была допрошена как ключевой свидетель обвинения во время процесса режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, бывшей сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум, бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и гендиректора организации Юрия Итина.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных Министерством культуры на проект «Платформа».

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Политика
Новости

Британская полиция объяснила арест Ассанжа запросом США на его экстрадицию

Ведомости
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Арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа связан с требованием американских властей о его экстрадиции в США. Об этом сообщила британская полиция.

Британский министр по делам Европы и Америки Алан Дункан в эфире телеканала Sky News объявил между тем, что Ассанжа не будут экстрадировать в США, если там ему будет грозить смертная казнь.

Ассанжа задержали ранее 11 апреля после того, как Эквадор, в посольстве которого находился основатель Wikileaks, отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища. Как сообщала полиция, в здание дипломатического представительства в Лондоне для задержания Ассанжа ее сотрудников запустил эквадорский посол. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти страны приняли решение отказать в убежище, получив заверения от Великобритании в том, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему грозит смертная казнь.

Основатель Wikileaks пробыл в посольстве Эквадора, не выходя из него, почти семь лет. В июне 2012 г. он пришел в диппредставительство в Лондоне и попросил политического убежища. Эквадорские власти удовлетворили его просьбу. В посольство он обратился после того, как британский суд постановил экстрадировать его в Швецию, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах. Ассанж отрицал вину и выражал опасения, что если его арестуют, то Швеция может выдать его США, где его обвиняют в разглашении секретной информации.

Ассанж — программист и журналист из Австралии. В 2010 г. WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане.

Политика
Новости

Кремль заявил о намерении сохранить отношения с Суданом после переворота

Ведомости
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Кремль «очень внимательно отслеживает ситуацию» в Судане и надеется, что стране удастся избежать эскалации конфликта, которая может привести к человеческим жертвам, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время ситуация вернется в конституционное русло», – добавил он.

Песков подчеркнул, что ситуация в Судане рассматривается Кремлем как внутреннее дело этой страны. «Мы рассчитываем, что при любом исходе российско-суданские отношения будут константой во внешней политике Судана», – заключил пресс-секретарь.

Ранее местные телеканалы al-Mayadeen и al-Hadath со ссылкой на источники сообщили, что армия Судана решила отправить в отставку президента Омара аль-Башира, его советников и правительство страны. Президент под давлением военных согласился сложить свои полномочия, подтверждают источники CCN и Reuters. По данным al-Hadath, несколько представителей власти были задержаны, а аль-Башир находится под домашним арестом. Военные в ближайшее время намерены сделать официальное заявление.

Ситуация в Судане обострилась в конце прошлого года: в стране на фоне экономического кризиса, который длится с 2011 г., начались массовые протесты. Сначала демонстранты выступали против роста цен на продукты, но постепенно акции вылились в требования сменить политический режим президента аль-Башира, который находится у власти 30 лет. В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов и обратились к военным с просьбой «встать на сторону народа».

Президент Судана несколько раз приезжал с визитом в Россию, последний раз – в июле прошлого года. Президент Владимир Путин принимал суданского коллегу в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи.

Что происходит в Судане

Бизнес
Новости

Правительство обнулит НДС для внутренних авиаперевозок

Ведомости
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Правительство обнулит НДС для всех внутренних авиарейсов, которые не проходят через Москву, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства (расшифровка его речи есть на сайте кабинета министров). Сейчас для всех внутренних рейсов НДС – 10%, кроме маршрутов, получивших льготу на период до 2025 г. Речь идет о рейсах, которые связаны с Крымом, Севастополем, Калининградской областью и Дальневосточным федеральным округом.

«Теперь эта льгота становится бессрочной и будет распространяться на все внутренние и региональные рейсы, кроме тех, где пунктом отправления или назначения служат аэропорты Московского авиационного узла», – уточнил Медведев. Он подчеркнул, что такой шаг поможет укрепить региональные авиакомпании и сформировать спрос на новых специалистов. Компании также смогут купить новые самолеты, включая произведенные в России, например МС-21, предположил он.

Внести правки в ст. 164 и 165 Налогового кодекса «О налоговом стимулировании развития пассажирских авиаперевозок на региональных маршрутах» предложило Министерство финансов. РБК со ссылкой на документ уточнял, что в отношении маршрутов, которые проходят через Москву или Московскую область, до 1 января 2021 г. сохранится льготный режим налогообложения по ставке НДС в 10%.

Ведомство отмечало, что за счет обнуления пошлины сможет в том числе стимулировать развитие региональной инфраструктуры и снижение нагрузки на Московский авиационный узел («Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево»).

Как выглядит МС-21

Политика
Новости

Песков ответил на заявление Лукашенко о «выкручивающей руки» России

Ведомости
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Кремль является сторонником более подходящей для союзнических отношений тональности дискуссии, но с пониманием относится к эмоциональным репликам белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывание Лукашенко о том, что Россия выкручивает Белоруссии руки.

Ранее 11 апреля на совещании с экономическим блоком правительства Лукашенко заявил, что добро, которое Белоруссия делает для России, «оборачивается постоянно злом». «Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», – добавил белорусский президент. Он также отметил, что власти России осуждают введенные против нее санкции, но при этом сами «подобным оружием воюют против ближайших своих союзников». Также он напомнил, что раньше Белоруссия не закрывала проходящие через ее территорию российские нефтепроводы, если они требовали ремонта, и потребовал впредь закрывать их в подобных случаях.

«Безусловно, мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений, – прокомментировал высказывание Лукашенко Песков. – Хотя порой и с пониманием относимся к, скажем так, эмоциональным репликам. Именно также исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений».

Он отметил, что Россия не вводит никакие санкции против Белоруссии, и напомнил об «огромном объеме прямой и косвенной помощи», которая оказывается этой стране.

Высказывание Лукашенко о перекрытии нефтепровода Песков прокомментировать затруднился. «Я не могу точно говорить о режиме работы трубопровода, мы не обладаем такой информацией, лучше адресовать это в кабинет министров», – сказал он.

Бизнес
Новости

РБК: компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Ведомости
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Правительство утвердило список сведений из 18 пунктов, которые бизнес и банки могут засекретить для снижения ущерба от санкций и для уменьшения риска возникновения новых ограничительных мер, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ. По мнению властей, новые правила позволят компаниям быстро реагировать на расширение санкций и «вывести из-под удара своих контрагентов (партнеров)», которые уже под санкциями.

В документе решение объясняется угрозой «вторичных санкций». Компаниям, согласно документу, разрешат засекретить данные о руководстве компании, информацию о ее сделках, о структуре владения, об акционерах, партнерах по хозяйственной деятельности, финансовых вложениях, о рисках и их оценке, корпоративных спорах, о контрагентах, в том числе информацию об их географической и отраслевой структуре. Банки смогут не раскрывать сведения об операциях в валюте, распределении средств на счетах в зависимости от типа клиентов, о сегментах своей деятельности.

Скрывать эту информацию разрешено, если компания сама под санкциями или если ей предстоит раскрыть данные о лице под санкциями. В случаях с банками указанные данные можно не раскрывать, если эмитент работает с гособоронзаказами, если публикация данных раскрывает детали сделки, связанной с оборонным заказом или военно-техническим сотрудничеством, а также когда информация касается сотрудника, находящегося под санкциями, либо банка, обслуживающего ОПК.

Компании, попавшие под санкции, получили право не раскрывать некоторые данные еще в 2017 г. благодаря поправкам к законам «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах». При этом они обязаны направлять ее в ЦБ. «Однако нормы писались в спешке и были сформулированы неконкретно и широко, при этом все равно не покрывали всю потенциально чувствительную информацию», – поясняла ранее директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына в беседе с РБК.

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Бизнес
Новости

Верховный суд Чечни отменил решение о списании 9 мрлд рублей долгов населения за газ

Ведомости
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Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, сообщает «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин в курсе решения Верховного суда Чечни, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, но отказался это комментировать.

В январе суд в Грозном по требованию прокуратуры обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения за газ. Сумма долга составила 9,353 млрд руб., она была сформирована в период с начала 2007 г. до конца сентября 2015 г. включительно. Региональная прокуратура сочла, что задолженность населения за газ была «нереальной к взысканию» и не была списана в результате незаконного бездействия компании.

«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение суда. Позже Генпрокуратура назвала необоснованным обращение зампрокурора Чечни в суд с требованием о списании долгов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разговоры о списании 9 млрд руб. долгов за газ, «которые якобы простили населению Чечни», беспочвенны. По его словам, «Газпром межрегионгаз Грозный» на протяжении долгого времени не вел четкого учета реальных потребителей, а договоры в большинстве случаев составлялись без ведома населения.

Политика
Новости

С предвыборных билбордов Порошенко начали убирать изображение Путина

Ведомости
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На Украине начали убирать агитационные билборды с изображением президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. На фотографиях, опубликованных в Faceboоk бывшем украинским министром юстиции Еленой Лукаш, видно, как плакат с Путиным и Порошенко меняют на изображение, на котором нет президента России.

Аналогичные фотографии публикуют многие другие пользователи социальных сетей. Например, похожую фотографию опубликовал заместитель главного редактора «РБК-Украина» Сергей Гришин. Также фотографию нового билборда Порошенко разместил в Faceboоk украинский журналист Иван Яковина.

Ранее на Украине появились билборды, на которых были изображены Путин и Порошенко друг напротив друга. Надпись на плакатах гласила: «21 апреля. Решающий выбор!».

Как пояснил штаб Порошенко, эти билборды призваны продемонстрировать способность действующего президента Украины «смело смотреть в глаза» лидеру России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя использование образа Путина в предвыборной агитации Порошенко, ответил: «Мы выбираем Путина, ну а украинцы – посмотрим».

В первом туре выборов президента Украины никто из 39 кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов. Поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов, в который вышли Порошенко и актер Владимир Зеленский. В первом туре они набрали 15,95% и 30,24% соответственно. 

Президентская гонка на Украине. Как это было

Политика
Новости

Лукашенко пожаловался на «обнаглевшую» и «выкручивающую руки» Россию

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства, на котором выразил мнение, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», передает местное агентство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что власти России осуждают введенные против нее санкции, но при этом сами «подобным оружием воюют против ближайших своих союзников». «То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. <...> Нам закрывают рынок», – подчеркнул белорусский президент.

Он напомнил о ситуации, которая была год или полтора назад, когда специалисты доложили об аварийном состоянии нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, идущих через Белоруссию. «Нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы, – подчеркнул он. – Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации – нефть».

Белорусский президент отметил, что этот вопрос сейчас находится в повестке дня, и обратился к вице-премьеру Игорю Ляшенко с требованием: «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию, ставьте и ремонтируйте».

В марте Лукашенко потребовал от властей России прекратить лоббировать интересы «олигархических кланов», которые блокируют поставки белорусской продукции. «Крупный бизнес сросся с властью, и они проталкивают свои вопросы, блокируют наши отношения в союзе [Союзном государстве России и Белоруссии]», – сказал он.

Технологии
Новости

Рогозин рассказал о звонках об ошибках на производстве структур «Роскосмоса»

Ведомости
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«Роскосмос» начал получать анонимные звонки об ошибках на производстве на его предприятиях, рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде».

В конце февраля на официальном сайте «Роскосмоса» был размещен телефон доверия, по которому любой сотрудник может анонимно сообщить об ошибке на производстве. Госкорпорация ранее объясняла, что анонимная линия была создана для «повышения качества и контроля за выпускаемой продукцией».

«Первые два месяца [телефон] молчал. А теперь стали звонить», – отметил Рогозин. Он подчеркнул, что каждый подобный звонок проверяется. Гендиректор «Роскосмоса» добавил, что поступившие анонимные сообщения оказались правдой, поэтому созданная система работает.

В начале апреля Рогозин предложил лишать премий на год специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, сообщало «РИА Новости». Он уточнял, что соответствующее распоряжение входит в методику повышения качества работы, разработанную «Роскосмосом» и внедренную в пилотном режиме. Согласно документу предприятия госкорпорации будут проверяться ежемесячно, начиная с мая 2019 г. и до окончания пилота. В ходе проверок будет оцениваться динамика показателей качества труда сотрудников.

Технологии
Новости

Законопроект о «суверенном интернете» принят во втором чтении

Ведомости
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Депутаты Госдумы на заседании 11 апреля приняли во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета. В случае принятия закон может вступить в силу 1 ноября 2019 г., а отдельные его положения (например, о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен) – 1 января 2021 г.

При подготовке ко второму чтению в документ были внесены поправки. В частности, соавтор законопроекта депутат Андрей Луговой предложил обязать власти использовать российскую криптографию. Кроме того, в новой версии законопроекта нет гарантий, что качество и скорость связи не пострадают из-за исполнения закона, считает куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова.

Законопроект о суверенном интернете был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым. Документ наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.

Проект поддержали Минкомсвязи и Роскомнадзор. Против него выступили Счетная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Митинг против изоляции рунета на проспекте Сахарова

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