Wildberries решил вдвое снизить комиссии для поставщиков

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Wildberries последовательно строит не интернет-магазин, а логистическую систему, отмечает партнер Data Insight Федор Вирин Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries снизил комиссию с поставщиков вдвое, рассказал «Ведомостям» директор по развитию бизнеса Wildberries Вячеслав Иващенко. Раньше комиссия для всех товаров была 38%, а с марта она снижена до 19%.

Wildberries, как и некоторые другие онлайн-продавцы, не закупает товар у поставщика, а работает по агентской схеме. Поставщик отвозит товары на склад Wildberries, загружает их описание на сайт и устанавливает цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию, остальные деньги отправляет поставщику.