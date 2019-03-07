Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Wildberries снижает комиссии
Wildberries решил вдвое снизить комиссии для поставщиков
Но взамен площадка вводит фиксированные сборы за доставку товаров
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Wildberries последовательно строит не интернет-магазин, а логистическую систему, отмечает партнер Data Insight Федор Вирин
Максим Стулов / Ведомости
Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries снизил комиссию с поставщиков вдвое, рассказал «Ведомостям» директор по развитию бизнеса Wildberries Вячеслав Иващенко. Раньше комиссия для всех товаров была 38%, а с марта она снижена до 19%.
Wildberries, как и некоторые другие онлайн-продавцы, не закупает товар у поставщика, а работает по агентской схеме. Поставщик отвозит товары на склад Wildberries, загружает их описание на сайт и устанавливает цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию, остальные деньги отправляет поставщику.
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