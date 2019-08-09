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Директор Gett в России предупредил о росте цен на такси из-за сделок «Яндекса»

Консолидация «Яндексом» активов на российском рынке такси может помешать развитию конкурентной среды и ограничить доступ к рынку для новых игроков, заявил директор Gett в России Максим Жаворонков. Его слова приводит газета «Коммерсантъ». По словам Жаворонкова, цены на такси в результате могут вырасти на 20%.

Директор Gett уточнил, что причиной монополизации рынка может стать сделка «Яндекс.Такси» с Uber и объявление компании о покупке активов ГК «Везет». «Не рынок, а монополия будет диктовать всем нам свои условия: цены для пассажиров могут вырасти до 20%, средняя комиссия для водителей – еще на 5–10%. Для успешной конкуренции с монополистом потребуется платформа, сопоставимая по возможностям монополисту – «Яндексу», – заключил Жаворонков.

«Яндекс» в связи со сделкой с ГК «Везет» не планирует менять цены и повышать комиссию, сообщила Forbes пресс-служба компании.

«Яндекс.Такси» объявило 15 июля, что планирует купить основную часть бизнеса своего конкурента. На сделку может потребоваться около $187 млн – в такую сумму оценивается покупка программного обеспечения (ПО) и колл-центров сервиса «Везет». Предполагается, что сделку удастся закрыть до конца года, если ее одобрит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 18 июля «Яндекс.Такси» подало в ФАС соответствующее ходатайство.