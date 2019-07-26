Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (скорректированная EBITDA – без влияния выплат по программе поощрения сотрудников и др.): 423 млн руб. во II квартале 2019 г. Полугодовая скорректированная EBITDA – 307 млн руб.

До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка. Во II квартале 2018 г. скорректированный убыток «Яндекс.Такси» составлял 1,88 млрд руб., к I кварталу 2019 г. сократился до 116 млн руб.

«Яндекс» объясняет выход в плюс ростом рентабельности своего сервиса заказа такси, но эффект снижен инвестициями в другие проекты: развитие доставки еды и беспилотных автомобилей. «Яндекс» относит к показателям «Яндекс.Такси» также доставку из кафе и ресторанов «Яндекс.Еда», доставку наборов для приготовления еды «Яндекс.Шеф» и подразделение, которое занимается беспилотниками.

Конкурент «Яндекс.Такси» – сервис «Ситимобил», куда инвестировала Mail.Ru Group и который войдет в создаваемое ею СП со Сбербанком. «Ситимобил» не раскрывает финансовых показателей. Его сооснователь и гендиректор Арам Аракелян говорил «Ведомостям», что «Ситимобил» был прибыльным со второго месяца работы, а года до 2015-го – «сверхприбыльным», «около 40% чистой рентабельности с нашей выручки». «Потом прибыль стала падать: начались ценовая конкуренция и бурный рост мобильных приложений», – вспоминал он в интервью в конце 2018 г.

Отрицательная EBITDA и у другого конкурента – Gett, основанного Дейвом Вайсером. Компания заявляла в мае 2019 г., что хочет получить первый положительный показатель EBITDA в IV квартале 2019 г. В декабре 2018 г. убыток сервиса, по его данным, на всех рынках присутствия составлял $3,5 млн. Вайсер прежде говорил, что прибыль появится в январе – марте 2019 г. Но затем Gett существенно снизил цены в России, и Вайсер объяснил: «Это удешевление сдвинуло точку выхода на прибыль с I квартала на IV квартал этого года».

Выручка «Яндекс.Такси» за апрель – июнь 2019 г. составила 8,8 млрд руб., она выросла год к году на 117%. За полугодие выручка составила 16,4 млрд руб. (+129% год к году). Выросло число поездок, компания провела ряд мер по оптимизации, хорошие показатели были у корпоративного сегмента «Яндекс.Такси», перечисляет «Яндекс».

Число поездок выросло на 49%, сообщил «Яндекс», не раскрыв количества.

Сейчас «Яндекс.Такси» готовится приобрести активы регионального конкурента – ГК «Везет». На сделку может потребоваться около $187 млн: в такую сумму оценивается приобретение программного обеспечения (ПО) и колл-центров сервиса. После завершения сделки 56,2% «Яндекс.Такси» будет принадлежать «Яндексу», 35% – Uber, а 5,3% – сотрудникам в рамках программы поощрения.

У «Яндекс.Такси», по оценке «ВТБ капитала», более 3 млн поездок в сутки в I квартале 2019 г. Покупка активов «Везет» добавит еще 1 млн.