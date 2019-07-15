«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Андрей Гордеев / Ведомости

«Яндекс.Такси» договорилось о покупке основной части бизнеса конкурента – сервиса «Везет». На сделку может потребоваться около $187 млн

Сервис «Яндекс.Такси» сообщил, что договорился о покупке программного обеспечения (ПО) и колл-центров группы «Везет». Представитель «Везет» это подтвердил.

РБК ранее называл основными юрлицами ГК «Везет» ООО «Фастен рус» и ООО «Столица ДС». Бенефициар обоих юрлиц – кипрская Fasten Cy Limited. По данным кипрского реестра, у структур UFG суммарно 33,81% в кипрской компании, она крупнейший акционер.

На рынке такси ключевую роль играют технологии и доступ к капиталу, говорит партнер UFG Private Equity Артур Акопьян: «Яндекс», с моей точки зрения, – это великая компания, и такой сценарий [сделка ГК «Везет» и «Яндекс.Такси»] нас, как финансового инвестора, устраивает».

«Везет» последние годы искала инвестиции. В 2018 г. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о планах «Везет» привлечь $200 млн на развитие. «Интерфакс», ссылаясь на собеседника, знакомого с планами компании, передавал, что предварительно инвестиции обсуждались с SoftBank, Rakuten, Kingdom Holding и Daimler. РБК сообщал о переговорах с Mail.ru Group (MRG), а также с автопроизводителями («АвтоВАЗ» и Renault-Nissan) и «Вымпелкомом». Акционеры «Везет» были нацелены на выход из актива, утверждает источник «Ведомостей», близкий к ним.

Может ли конкурент заблокировать сделку

Год назад об инвестициях в «Везет» объявила MRG: она выдала ему конвертируемый заем. Стороны не раскрывали его параметры. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что заем составлял около $20 млн. Человек, знакомый с акционерами «Везет», сказал «Ведомостям», что сумма была «заметно ниже». MRG является совладельцем другого крупного сервиса такси – «Ситимобила». По данным ЕГРЮЛа, MRG принадлежит 22% «Ситимобила», еще 12% – у структуры «Мегафона», который связан с MRG общим акционером, Алишером Усмановым.

После объявления «Яндекса» о сделке с активами «Везет» представитель MRG заявил: «Мы считаем выпущенный анонс преждевременным». По его словам, по соглашению о займе у MRG есть право вето на отчуждение ключевых активов «Везет». «Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие MRG», – утверждает представитель последней. Такого согласия, по его словам, она не выдавала.

Право конвертации долга в акции «Везет» и право вето MRG на продажу активов этой компании истекает в конце июля, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к акционерам MRG. Срок выплаты долга дольше, говорит он, но детали не раскрывает. При этом у «Везет» нет возможности в одностороннем порядке досрочно погасить долг, чтобы аннулировать право вето, настаивает собеседник «Ведомостей».

Представитель «Везет» уверяет, что группа не нарушает условий займа предстоящей сделкой. Заем, по словам собеседника, будет возвращен MRG на взаимовыгодных условиях. Представитель «Яндекса» не стал комментировать вопросы об отношениях покупаемого им актива и MRG.

MRG одолжила деньги «Везет», чтобы обеспечить возможность получить долю в компании, объясняет источник, близкий к акционерам MRG. Но в итоге группа сочла актив переоцененным. Собеседник «Ведомостей», близкий к акционерам «Везет», предполагает, что у MRG были ограничены ресурсы в условиях множества инвестпроектов.

Что получит «Яндекс»

«Везет» называет себя одним из крупнейших агрегаторов заказа такси, он работает более чем в 100 городах России, в Казахстане и Чехии. Группа создана в 2017 г. после объединения сервисов Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и «Везет» (RuTaxi, «Лидер», «Везет»).

Акционеры «Везет» получат после сделки до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн «при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям», говорится в совместном сообщении компаний. После завершения сделки 56,2% «Яндекс.Такси» будет принадлежать «Яндексу», 35,0% – Uber, а 5,3% – сотрудникам в рамках программы поощрения. Предполагается, что сделка будет закрыта до конца 2019 г., но она потребует одобрения Федеральной антимонопольной службы.

Аналитики «ВТБ капитала» отмечают, что, по грубым оценкам, 3,6% в «Яндекс.Такси» может стоить около $116 млн. «В сочетании с $71,5 млн, выплаченными денежными средствами, это не предполагает высокой цены за потенциальный рост доли рынка и синергию», – оценивают они.

Сделка предполагает продажу именно ПО и колл-центров, так как в периметр входят не все активы «Везет», пояснил источник, близкий к акционерам этой группы. Например, «Яндекс» четко обозначил интерес именно к российскому бизнесу «Везет», поэтому в сделку не входит бизнес компании в других странах. Также, по его словам, в сделку не войдет сервис грузоперевозок «Везет добро».

Аналитический центр при правительстве России оценивал долю «Везет» на рынке страны в 12,3% на середину 2017 г., напоминают аналитики «ВТБ капитала». С тех пор, по их мнению, доля этого сервиса снизилась и вряд ли сейчас превышает 10%. Долю «Яндекса» на российском рынке они оценивают в 25% по итогам 2018 г. С учетом того, что и без сделок рыночная доля «Яндекс.Такси» в текущем году растет, у объединенных «Яндекс.Такси» и «Везет» может быть около 40% рынка такси в России, оценивают аналитики. «Ситимобил» лишь недавно начал работать в регионах, но в Москве его доля, по оценке столичного департамента транспорта на конец 2018 г., составляет 24,5%.

Представитель «Яндекс.Такси» заявил, что не планирует изменения тарифов в связи со сделкой с группой «Везет».