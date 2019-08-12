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Saudi Aramco купит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

Крупнейший в мире производитель сырой нефти Saudi Aramco купит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, пишет Bloomberg. Речь идет о покупке саудовской компанией 20% акций нефтехимического бизнеса индийской нефтяной компании Reliance Industries Ltd. В сделку войдет крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс Jamnagar, расположенный на западном побережье Индии, отмечает Bloomberg. Размер сделки составит $15 млрд, включая долг. Таким образом, это подразделение Reliance оценивается в $75 млрд.

О готовящейся сделке акционерам Reliance на 42-м годовом собрании компании объявил председатель совета директоров индийской компании Мукеш Амбани, пишет индийская газета The Economic Times. По словам Амбани, это будет одна из крупнейших на сегодняшний день прямых иностранных инвестиций в Индии. По условиям сделки Saudi Aramco будет поставлять 500 000 баррелей нефти в день на долгосрочной основе заводу Jamnagar. Как отмечает газета, сейчас Jamnagar может в сутки перерабатывать 1,4 млн баррелей нефти. Согласно планам правительства Индии к 2030 г. мощность завода будет увеличена до 2 млн баррелей в сутки.

Год назад гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер говорил, что возглавляемая им компания хочет удвоить мощности по производству бензина и других видов топлива, напоминает газета Hindustan Times.

В понедельник, 12 августа, Saudi Aramco впервые представила полугодовой отчет. Корпорация сообщила о сокращении чистой прибыли в первом полугодии 2019 г. на 12%, до $46,899 млрд из-за снижения цен на нефть. За первое полугодие Saudi Aramco выплатила акционерам $46,39 млрд дивидендов (годом ранее – $32 млрд). Компания решила раскрыть финансовые показатели за полгода 2019 г. в преддверии размещения облигаций на сумму $12 млрд в 2020–2021 гг., пишет Reuters. IPO может стать крупнейшим в мире – Saudi Aramco собирается привлечь около $100 млрд от размещения 5% акций при капитализации в $2 трлн.

Bloomberg называет Saudi Aramco крупнейшей нефтегазовой компанией мира, в ней работает около 76 000 человек.

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