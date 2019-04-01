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Saudi Aramco оставила Apple далеко позади

Как выглядит самая большая и самая закрытая нефтяная компания мира

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco впервые раскрыла финансовые показатели в преддверии размещения долларовых облигаций. По итогам прошлого года чистая прибыль госкомпании вслед за ценами на нефть выросла на 46,3% и составила $111,1 млрд при общей выручке $355,9 млрд, а EBITDA – $223,8 млрд. «Ведомости» ознакомились с проспектом эмиссии, подлинность документа подтвердил человек, близкий к Saudi Aramco.

Чистая прибыль Saudi Aramco превосходит суммарную прибыль Apple ($59,5 млрд), Alphabet ($8,9 млрд, материнская компания Google) и ExxonMobil ($20,8 млрд).

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