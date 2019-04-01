Слишком прибыльная нефть

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Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco оказалась самой прибыльной в мире. Полученные в 2018 г. $111 млрд чистой прибыли – это в 1,9 раза больше, чем у Apple, которая до сих пор считалась мировым лидером по этому показателю, и в 5,3 раза больше, чем у крупнейшей публичной нефтяной компании – американской ExxonMobil.

Финансовые показатели Saudi Aramco стали известны из проспекта эмиссии к первому для компании размещению облигаций на международном рынке. Привлечь минимум $10 млрд она намерена, чтобы выкупить 70% акций саудовской же нефтехимической компании Sabic у суверенного инвестиционного фонда страны (PIF) за $69,1 млрд. Заемные средства будут использованы в качестве первоначального платежа. В дальнейшем Saudi Aramco будет платить частями до 2021 г. в основном из собственных средств, сообщили рейтинговые агентства Moody’s и Fitch, сославшись на обсуждение этого вопроса с руководителями Saudi Aramco. Для выпуска бондов агентства присвоили компании кредитные рейтинги А1 и А+ соответственно.