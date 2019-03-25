Экономические реформы в Саудовской Аравии идут с трудом

Пока они создали лишь еще больше проблем

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Саудовцев непросто заставить работать в частном секторе, так как их не устраивает зарплата или сама работа Nariman El-Mofty / AP

Попытки реализовать амбициозные реформы наследного принца Мухаммада ибн Салмана пока не дают заметных положительных результатов. Жители недовольны ростом цен на газ и электричество, появлением новых налогов и уменьшением числа экспатриантов, а добиться реализации главной цели принца – снизить зависимость экономики от нефти – не удалось. Но правительство пока не намерено отступать от своего плана.

После обвала цен на нефть принц Мухаммад в апреле 2016 г. пообещал трансформировать саудовское общество и экономику с помощью программы «Видение 2030», предполагающей привлечение иностранных инвесторов и IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco. Либерализация консервативного саудовского общества – открытие кинотеатров, разрешение женщинам водить автомобили и посещать футбольные матчи – принесли принцу определенную популярность. Но с экономической частью реформ дела обстоят хуже. Выход Saudi Aramco на биржу отложен на неопределенный срок, а иностранных инвесторов отпугнули прошлогоднее убийство журналиста-диссидента Джамаля Хашкоджи и арест сотен местных бизнесменов и чиновников в ходе антикоррупционной кампании в ноябре 2017 г.

Жизнь становится тяжелее

Прямые иностранные инвестиции в страну составили $2,4 млрд за первые три квартала 2018 г., пишет The Wall Street Journal. Хоть это и больше, чем за весь предыдущий год, но значительно меньше предыдущих среднегодовых значений. Так, в 2016 г. страна привлекла $7,4 млрд прямых иностранных инвестиций.