Личные данные почти всех сотрудников РЖД оказались в открытом доступе
Неизвестные опубликовали в интернете личные данные 703 000 сотрудников РЖД, сообщил в техноблоге Habr.com специалист по корпоративной защите данных, техдиректор DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, откуда произошла утечка – неизвестно, но есть предположение, что это база данных службы безопасности.
Всего в компании, по данным на II квартал 2019 г., работает около 730 000 человек. Таким образом, в сеть утекли данные около 96% сотрудников РЖД. В открытом доступе оказались их ФИО, даты рождения, адреса, номера СНИЛС, фотографии, должности, телефоны.
В связи с публикацией личных данных в открытых источниках проводится проверка, сообщила «Ведомостям» пресс-служба РЖД: готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы. Утечек персональных данных клиентов не было, подчеркнула компания, заверив, что система продажи билетов имеет защиту высокой степени надежности.