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«Сургутнефтегаз» впервые за три года получил убыток

«Сургутнефтегаз» получил убыток в размере 15,54 млрд руб. в первом полугодии 2019 г. после прибыли в 390 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании (данные по МСФО). Таким образом, компания получила убыток впервые за три года. Основной причиной этого стал отрицательный результат по курсовым разницам в 304,69 млрд руб. Годом ранее «Сургутнефтегаз» получил прибыль за счет курсовых разниц в размере 225,16 млрд руб.

Последний раз компания получила чистый убыток в первом полугодии 2016 г. Тогда из-за курсовых разниц этот показатель составил 103,8 млрд руб., по итогам 2016 г. чистый убыток был на уровне 62 млрд руб.

Выручка «Сургутнефтегаза» за первое полугодие 2019 г. выросла на 9% до 933,67 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 12% до 256,148 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» – одна из богатейших российских нефтегазовых компаний. По итогам 2018 г. чистая прибыль компании увеличилась в 4,4 раза до 850 млрд руб. В прошлом году «Сургутнефтегаз» по данному показателю занял второе место в России, уступив только «Газпрому», заработавшему в 2018 г. 1,5 трлн руб. По итогам первого полугодия 2019 г. на депозитах компании было размещено почти 3 трлн руб., что на 3,4% меньше по сравнению с показателем на конец 2018 г. На 31 декабря 2018 г. на счетах компании находились 3,1 трлн руб. В отчетности компания не сообщает о том, в каких банках хранит деньги. Не раскрывает «Сургутнефтегаз» и как распределены между валютами его накопления на депозитах. В 2017 г. в отчетности компании говорилось, что финансовые активы группы размещаются на депозитных счетах преимущественно в долларах США.

«Сургутнефтегаз» – публичная компания без крупных контролирующих акционеров. Акции компании распределены между многочисленными миноритариями, ни один из которых не владеет пакетом более 5%. Компания занимается поиском, разведкой и добычей углеводородного сырья, ведет переработку нефти и газа.