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Производители выступили против повышения нормы утилизации товаров до 100%

«Русбренд», Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, Руспродсоюз, Союзмолоко выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма, направленного вице-премьеру Алексею Гордееву. Увеличить нормативы до 100% предложило ранее Минприроды. Благодаря такой мере ведомство рассчитывает увеличить экологический сбор с 2,2 млрд до 136 млрд руб. ежегодно. Вопрос о возможном увеличении нормативов будет принят до середины 2020 г., отмечает газета.

По мнению производителей товаров, одномоментно повысить нормативы до 100% невозможно, так как из-за этого возрастет нагрузка на участников рынка и снизится конкурентоспособность товаров российского производства. При повышении нормативов расходы компаний вырастут до 1–1,2 млрд руб., что приведет к подорожанию товаров приблизительно на 8–10%, считает источник издания.

В Минприроды «Коммерсанту» заявили, что окончательное решение еще не принято. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил изданию, что Минпромторг поддерживает идею планомерного увеличения нормативов утилизации, но оно должно быть прогнозируемым на ближайшие 10 лет и экономически обоснованным.

Сейчас компании несут ответственность за переработку товаров и упаковки, которые они произвели или ввезли в Россию. Эта ответственность затрагивает 54 группы товаров. Для каждой группы установлен норматив утилизации, в большинстве случаев он составляет 15%. Компании могут заниматься утилизацией самостоятельно или перечислить государству экологический сбор. В 2018 г. было собрано 2,2 млрд руб. сборов, об утилизации отчитались 12 844 компании.