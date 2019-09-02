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FT: компания Тимченко получила права на экспорт фосфатов из Сирии

Компания «Стройтрансгаз Логистика» (дочернее предприятие «Стройтрансгаза») Геннадия Тимченко в этом году получила от властей Сирии права на добычу фосфатов, а также контракт на эксплуатацию порта Тартус для поставок за рубеж, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

По данным источника издания, у государственного завода по производству удобрений недалеко от города Хомс находятся вооруженные российские наемники, которые патрулируют ключевой для отрасли объект. «Стройтрансгаз Логистика» сотрудничает с госкомпанией General Fertilizer Company (GFC) в Хомсе, где расположен этот завод, сообщает FT со ссылкой на местные СМИ. В «Стройтрангазе» FT заявили, что «им нечего комментировать», так как ни у компании, ни у ее «дочек» не было контрактов в Сирией.

В апреле 2019 г. власти Сирии подписали соглашение с российским «Стройтрансгазом» на 49 лет для его участия «в управлении портом Тартуса и его расширения». Общая стоимость проекта превышает $500 млн., сообщал министр транспорта Сирии Али Хамуд газете al-Watan. В результате его пропускная способность должна вырасти с 4 до 38 млн т в год.

Сирия — один из мировых лидеров по запасам фосфатов, используемых для производства удобрений. До начала гражданской войны, по данным на 2010 г., страна экспортировала 3,1 млн тонн фосфатов, но к 2016 г. из-за боевых действий экспорт прекратился. Последние три года отрасль восстанавливается. В 2019 г., по данным исследовательской компании CRU, экспорт фосфатов из Сирии может достичь 460 тыс. тонн, что на 132 тыс. тонн больше, чем в 2018 г.