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«Стройтрансгаз» примет участие в проекте расширения сирийского порта Тартус на $500 млн

Власти Сирии заключили инвестконтракт с российским «Стройтрансгазом» на 49 лет для его участия «в управлении портом Тартуса и его расширении». Об этом сообщил министр транспорта Сирии Али Хамуд газете al-Watan. Об аренде порта речи не идет, уточнил он.

Общая стоимость проекта превышает $500 млн, уточнил министр. Реконструкция включает расширение порта в северной части и строительство новой инфраструктуры. В результате его пропускная способность должна увеличиться с нынешних 4 до 38 млн тонн в год.

Ранее в порту Тартуса работала филиппинская компания, а сейчас – сирийско-французское СП. При этом министр отметил, что опыт работы с российской компанией в Тартусе может быть распространен и на другие сирийские порты.

В 2017 г. Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ, напоминает Прайм. По итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом 20 апреля 2019 г. вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в течение ближайшей недели будет передан в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования. Такое решение, по его словам, было принято на заседании межправкомиссии в декабре 2018 г.