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Бизнес
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«Стройтрансгаз» примет участие в проекте расширения сирийского порта Тартус на $500 млн

Ведомости
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Власти Сирии заключили инвестконтракт с российским «Стройтрансгазом» на 49 лет для его участия «в управлении портом Тартуса и его расширении». Об этом сообщил министр транспорта Сирии Али Хамуд газете al-Watan. Об аренде порта речи не идет, уточнил он.

Общая стоимость проекта превышает $500 млн, уточнил министр. Реконструкция включает расширение порта в северной части и строительство новой инфраструктуры. В результате его пропускная способность должна увеличиться с нынешних 4 до 38 млн тонн в год.

Ранее в порту Тартуса работала филиппинская компания, а сейчас – сирийско-французское СП. При этом министр отметил, что опыт работы с российской компанией в Тартусе может быть распространен и на другие сирийские порты.

В 2017 г. Россия и Сирия подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ, напоминает Прайм. По итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом 20 апреля 2019 г. вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в течение ближайшей недели будет передан в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования. Такое решение, по его словам, было принято на заседании межправкомиссии в декабре 2018 г.

Авто
Новости

Чистый убыток Tesla в I квартале превысил $700 млн

Ведомости
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Сокращение производства электрокаров Tesla привело к чистому убытку компании в $702,1 млн в I квартале 2019 г., следует из ее финансового отчета. Ранее стало известно, что за первые три месяца текущего года компания продала около 63 000 машин – на 31% меньше, чем кварталом ранее. Кроме того, в феврале Tesla выплатила крупнейшую в своей истории сумму по конвертируемым облигациям – $920 млн, отмечает Bloomberg. На конец марта резервы компании составляли $2,2 млрд., на конец 2018 г. – $3,7 млрд.

Основатель компании Илон Маск пообещал, что Tesla вернется к прибыли в III квартале 2019 г. Два предшествовавших спаду квартала производитель электромобилей демонстрировал прибыль: $139,4 млн в IV и $311,5 млн – в III квартале 2018 г. Однако в ближайшие три месяца компания продолжит показывать убытки, размер которых пока не прогнозируется.

Tesla подтвердила свой прогноз по производству в 2019 г. от 360 000 до 400 000 автомобилей. Это на 45-65% больше, чем в 2018 г., отмечает CBS. Таким образом, в каждый из последующих кварталов компании придется продавать примерно по 100 000 электромобилей.

Хотя финансовые результаты компании оказались значительно хуже, чем прогнозировали инвесторы, настроения последних не сильно изменились. Акции Tesla сначала упали на 3,1%, но потом поднялись в цене 2,8%. За 2019 г. капитализация компании снизилась на 22%.

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Бизнес
Новости

Предприятие «Белнефтехима» подтвердило приостановку транзита российской нефти в Польшу

Ведомости
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Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» (входит в «Белнефтехим»), которое осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, сообщило о приостановке транзита в направлении Польши. Такое решение принято в связи с письмом польского оператора магистральных трубопроводов PERN, которое информирует, что польская сторона прекращает прием нефти в пункте Адамово. Содержание органических хлоридов экспортной смеси Urals, которое поступает по нефтепроводу, значительно превышено — до 30 раз от норматива, говорится в сообщении.

«Ни один НПЗ, находящийся на нефтепроводе "Дружба" не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями», — отмечается в тексте письма PERN, который приводит «Гомельтранснефть Дружба».

Транзит нефти был прекращен 23 апреля в 22:00 по варшавскому времени (на час отличается от московского) на неопределенное время.

Поставки загрязненной нефти продолжаются в направлении Украины для НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии. Она достигнет Венгрии и Словакии через 4-5 дней.

Министерство энергетики Польши вечером 23 апреля сообщило о приостановке закачки нефти из России и предупредило о своем решении немецкие НПЗ.  В случае длительной нехватки сырья нефть будет поступать на польские НПЗ по альтернативному маршруту — через нефтепорт в Гданьске, говорится в материалах министерства.

«Белнефтехим» 19 апреля заявил о том, чт по южной ветке трубопровода «Дружба-2» стала поступать некачественная экспортная смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. Через два дня «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали ее устранить. «Транснефть» сообщила о том, что ежесуточно мониторит качество нефти и ищет источник загрязнения.

Политика
Новости

Власти Забайкалья оценили ущерб от пожаров в миллиард рублей

Ведомости
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Ущерб от природных пожаров в Забайкальском крае составил почти 1 млрд руб., рассказал врио губернатора края Александр Осипов на совещании, которое провел в Чите президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс». Больше всего пострадало, по словам Осипова, сельское хозяйство: его потери оцениваются в 600 млн руб. Еще в 320 млн руб. он оценивает ущерб гражданам, которые лишились жилья.

Сейчас в крае насчитывается всего 111 пожарных формирований на 780 населенных пунктов, сказал Осипов, этого не хватает, чтобы оперативно тушить возгорания. Путин предложил рассмотреть вопрос об использовании дополнительных сил при ликвидации пожаров, особенно тех, которые приходят из-за границы, передает «РИА Новости».

В населенных пунктах Забайкалья 19 апреля вспыхнули пожары. Они произошли в населенных пунктах преимущественно на юге и юго-востоке края. Площадь возгорания увеличилась из-за штормового ветра.

Региональное МЧС 24 апреля на своем сайте сообщило предварительные данные о пожарах: огнем уничтожено 98 жилых домов, в которых проживало 336 человек, в том числе 60 детей. Также сгорело 13 нежилых домов, 195 хозяйственных построек, 121 животноводческое хозяйство. В ходе пожаров пострадали 35 человек, из них 8 человек были госпитализированы, 27 пострадавшим медицинская помощь оказали амбулаторно. К реагированию привлекалось более 830 человек и 110 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 280 человек и 50 единиц техники.

Путин пообещал на совещании поручить подготовить указ о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе, а также потребовал от региональных властей выработать план конкретных действий по восстановлению жилья для пострадавших, пообещав проверить ход работ в сентябре текущего года.

Это не первый случай масштабных возгораний в Забайкалье. Так, в 2017 г. в регионе  из-за высокого риска возникновения природных пожаров был введен режим ЧС, тогда горело 9500 га леса.

Бизнес
Новости

Польша остановила прокачку российской нефти из-за загрязнения

Ведомости
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Министерство энергетики Польши сообщило о приостановке закачки нефти из России. Прием загрязненной нефти был остановлен в пункте Адамово на польско-белорусской границе, отмечается в сообщении. Такие меры принимаются для защиты польских НПЗ от ущерба, который может причинить нефть с повышенной концентрацией органических хлоридов.

Информация о превышении стандартов была передана на польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы, отмечается в документах Министерства энергетики Польши.

Министерство экономики и энергетики Германии к концу среды не зафиксировало повышения хлор-органических соединений в нефти, которая поступает в страну по трубопроводу «Дружба» из России, рассказал «Ведомостям» представитель немецкого министерства. «В данный момент мы не имеем возможности оценить ситуацию, но немецкие нефтеперерабатывающие компании предупреждены и подготовлены к возможным последствиям сложившейся ситуации», отметил представитель немецкого министерства. 

Польша, как член ЕС и Международного энергетического агентства, обязана поддерживать 90-дневные запасы сырой нефти и топлива. Непрерывность переработки и снабжения польского рынка топливом будет обеспечена, уверяют в министерстве. В случае длительной нехватки сырья нефть будет поступать на польские НПЗ по альтернативному маршруту — через нефтепорт в Гданьске, говорится в материалах министерства.

Белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» 19 апреля заявила, что получила по южной ветке трубопровода «Дружба-2» некачественной экспортной смеси Urals с высоким содержанием органических хлоридов. Через два дня «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали ее устранить. Белорусский концерн «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российской нефти. «Транснефть» сообщила, что ежесуточно проверяет показатели по наличию органических хлоридов и пытается установить источник возможного загрязнения. Белоруссия потребовала от компании компенсации за загрязненную нефть.

Через территорию Белоруссии проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода «Дружба». Они обеспечивают поставки нефти не только на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода, но и транзит нефти в Европу по двум направлениям – через Польшу и Украину.

Политика
Новости

США обвинили Китай в передаче $60 млрд режиму Мадуро

Ведомости
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США считают, что Китай вмешивается в дела Венесуэлы. Как написала в своем аккаунте в соцсети Twitter официальный представитель госдепа Морган Ортагус, у страны есть данные о том, что Китай передал венесуэльскому президенту Николасу Мадуро около $60 млрд. «Каждый доллар для Мадуро — это доллар, который отняли у страдающего народа Венесуэлы», — добавила Ортагус.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео осудил Китай и Россию за сохранение отношений с режимом Мадуро, передавало агентство «РИА Новости».

Китай является крупнейшим кредитором Венесуэлы. С 2007 г. он выдал ей кредиты в обмен на поставки нефти на сумму более $50 млрд, пишет WSJ; ранее СМИ сообщали, что кредиты могут достигать $60 млрд. По данным министерства торговли Китая, Венесуэла должна ему выплатить еще $20 млрд. Однако после прихода к власти президента Николаса Мадуро поставки нефти в оплату кредитов сильно сократились.

Выборы президента прошли в Венесуэле в конце января 2019 г. На них одержал победу действующий президент Николас Мадуро. Парламент с итогами голосования не согласился. Председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Российские власти поддержали режим Мадуро. США, страны Европы и многие государства Латинской Америки признали легитимость оппозиционера Гуайдо. В феврале США ввели санкции в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA как спонсировавшей режим Мадуро, заморозив ее активы на $7 млрд, и установили список близких к режиму Мадуро лиц, против которых ввели ограничительные меры.

Политика
Новости

США назвали указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР «частью оккупационного плана»

Ведомости
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Спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер раскритиковал указ об упрощении процесса получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик (ДНР и ЛНР). «Недавнее решение России о выдаче паспортов носит довольно провокационный характер и является частью ее «оккупационного плана», оно ставит под сомнение реализацию минских договоренностей, цель которых – восстановить контроль Украины над Донбассом», – написал Волкер на своей странице в Twitter.

«Донбасс – это Украина, а его жители вне зависимости от того, на каком языке они говорят, являются украинцами», – подчеркнул Волкер.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому лица, постоянно проживающие в ДНР и ЛНР, теперь могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Жители самопровозглашенных республик должны подать заявление в территориальные органы МВД России. Срок рассмотрения заявления составит 3 месяца со дня подачи документов.

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал принятый указ подготовкой Кремля к «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Команда новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского заявила, что Россия таким решением наглядно подтвердила для мирового сообщества свой статус страны-агрессора.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России

Ведомости
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Предварительные продажи билетов на фильм «Мстители: Финал» вечером 24 апреля достигли 130,5 млн руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС). В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Мстители: Война бесконечности», который вышел в прокат в России в мае прошлого года. Предпродажи билетов на этот фильм превысили 122 млн руб.

«Мстители: Финал» – это четвертый фильм о супергероях из вселенной Marvel. В России премьера фильма запланирована на 29 апреля, в мире она состоится 25 апреля.

Крупнейшие сети кинотеатров «Формула кино», «Синема парк», «Каро» и другие ранее направили письмо в Министерство культуры и прокатчику с просьбой разрешить показ фильма в премиальных форматах в России с 25 апреля, одновременно со всем миром. Представитель ведомства ответил, что дату премьеры определяет прокатчик и он не обращался к министерству с просьбой перенести дату премьеры. По информации» Ведомостей», премьеру «Мстителей» в России было решено перенести на 29 апреля, чтобы не мешать показу российского фильма «Миллиард».

Технологии
Новости

Netflix может лишиться права на показ своего самого популярного сериала

Ведомости
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Американская компания Netflix может лишиться права на показ самого популярного на ее видеосервисе сериала – «Офис» (The Office), пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Права на «Офис» принадлежат телекомпании NBCUniversal, у которой Netflix приобрела лицензию на показ ситкома. По данным WSJ, контракт между компаниями истекает в 2021 г. и NBCUniversal может отказаться его продлевать.

NBCUniversal много лет продавала Netflix права на показ «Офиса», однако теперь компания запускает собственный стриминговый сервис и хочет в дальнейшем показывать этот сериал на своей платформе, говорят собеседники WSJ.

Помимо NBCUniversal, еще два крупнейших поставщика контента для Netflix – The Walt Disney Company и WarnerMedia – решили запустить собственные видеосервисы, отмечает издание. Они тоже могут отказаться предоставлять Netflix права на показ своих шоу и сериалов. WarnerMedia, в частности, принадлежат права на сериал «Друзья» (Friends), который является вторым по популярности на сервисе Netflix. В общей сложности, по данным WSJ, NBCUniversal, Disney и WarnerMedia владеют правами на показ примерно 40% всего контента Netflix.

В прошлом году компания уже столкнулась с проблемой при продлении контракта на показ сериала «Друзья». За право сохранить ситком на своем стриминговом сервисе до 2020 г. Netflix пришлось заплатить WarnerMedia $100 млн. До этого компания платила за лицензию на показ «Друзей» по $30 млн в год.

Бизнес
Новости

Портфель лизинговой компании Минтранса достиг почти триллиона рублей

Ведомости
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В лизинговом портфеле Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на конец марта 2019 г. находятся 139 самолетов, в том числе 44 российских SSJ100, и 114 вертолетов, 112 из которых – российские Ми-8 и «Ансат», рассказал на закрытой встрече с представителями российских авиакомпаний и перевозчиков из стран СНГ замгендиректора ГТЛК Антон Королев. «Ведомости» ознакомились с его презентацией. В ней же указано, что портфель составляет 953 млрд руб.

Всего в авиатранспортную отрасль ГТЛК инвестировала 310 млрд руб., в том числе 120 млрд руб. в производство российских самолетов и вертолетов, говорится в презентации. Российские воздушные суда ГТЛК пока поставляла только российским авиакомпаниям. Одна из важнейших задач для ГТЛК – расширение географии присутствия и в других странах, в первую очередь – в СНГ, отечественный авиапром готов к выходу на международный рынок, заявил Королев на встрече.

ГТЛК на 100% принадлежит Минтрансу РФ, в 2017 г., по оценке рейтингового агентства «Эксперт», она вышла на первое место среди российских лизинговых компаний по размеру портфеля.

Пять самых дорогих самолетов российских бизнесменов

Политика
Новости

МВД разъяснило порядок упрощенной выдачи гражданства России жителям ДНР и ЛНР

Ведомости
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Заявления жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР на получение российского гражданства будут рассматриваться в Ростовской области. Об этом говорится в пресс-релизе МВД.

Как отметило ведомство, прием заявлений будет проводиться через уполномоченных лиц самопровозглашенных республик. Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут получить и загранпаспорт, подчеркнуло министерство.

Президент России Владимир Путин ранее 24 апреля подписал указ, по которому жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут по упрощенной процедуре получить гражданство России. По документу соответствующее заявление должно рассматриваться не более трех месяцев. МВД заявило, что три месяца – это «предположительный срок рассмотрения заявления».

Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший выборы, выразил мнение, что принятый указ – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Команда новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского подчеркнула, что Россия таким решением наглядно подтвердила «для мирового сообщества настоящую роль <...> как государства-агрессора».

Технологии
Новости

Госорганы стали закупать больше российского софта

Ведомости
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Доля отечественного софта при закупках госорганами выросла с 20 до 65% с 2015 г. Такую оценку озвучил замминистра связи Алексей Соколов на форуме «Российский софт», его слова приводятся на сайте министерства.

О каких классах софта шла речь, в сообщении министерства не уточняется. Доля российских систем IT-безопасности в госорганах превышает 90%, систем электронного документооборота и офисного ПО – 60%, но вот доля системного софта, включая операционные системы, крайне мала, рассчитал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. В декабре директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух оценивал долю иностранного офисного и системного ПО на рынке в 95%, систем управления базами данных – более чем в 80%, ERP-систем – около 70%.

Одна из актуальных проблем импортозамещения заключается в совместимости продуктов между собой, когда заказчик хочет замещать не отдельные продукты, а всю вертикаль своей IT-инфраструктуры, предупреждает Лашин. Еще сохраняется высокий процент использования «пиратского» софта, а также софта, не входящего в реестр, считает представитель «Новых облачных технологий». Речь идет о реестре отечественного софта, в нем около 5000 продуктов всех классов.

Минкомсвязи рассчитывает, что к 2024 г. в закупках софта российскими госорганами будет 90% отечественных продуктов, госкомпаниями – 70% (и не менее 45% в 2019 г.), указано в сообщении министерства и заложено в целевые показатели нацпроекта «Цифровая экономика».

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