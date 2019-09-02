Брат президента Молдавии и Игорь Чайка стали партнерами по мусорному бизнесу
Сын генпрокурора России и владелец одного из крупнейших операторов переработки мусора «Хартия» Игорь Чайка создал вместе с братом президента Молдавии Александром Додоном компанию «Промышленный экологический оператор» (ПЭО), свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».
Чайке принадлежит 40% новой компании, Додону – 10%. Оставшимися 50% владеет бизнес-партнер Чайки Александр Пономарев. ПЭО будет заниматься сбором и утилизацией отходов. Компания сконцентрируется на утилизации промышленных отходов и рекультивации земель, рассказал РБК близкий к компании источник. Представитель Чайки сказал BBC, что ПЭО собирается участвовать в конкурсах по оказанию услуг компаниям с госучастием в регионах.
ПЭО – не единственный совместный бизнес Чайки, Додона и Пономарева. Они также владеют строительной компанией ООО «Архплей девелопмент», 45% которой принадлежит Чайке, 40% – Пономареву, 15% – Додону.