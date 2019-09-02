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Брат президента Молдавии и Игорь Чайка стали партнерами по мусорному бизнесу

Ведомости
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Сын генпрокурора России и владелец одного из крупнейших операторов переработки мусора «Хартия» Игорь Чайка создал вместе с братом президента Молдавии Александром Додоном компанию «Промышленный экологический оператор» (ПЭО), свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».

Чайке принадлежит 40% новой компании, Додону – 10%. Оставшимися 50% владеет бизнес-партнер Чайки Александр Пономарев. ПЭО будет заниматься сбором и утилизацией отходов. Компания сконцентрируется на утилизации промышленных отходов и рекультивации земель, рассказал РБК близкий к компании источник. Представитель Чайки сказал BBC, что ПЭО собирается участвовать в конкурсах по оказанию услуг компаниям с госучастием в регионах.

ПЭО – не единственный совместный бизнес Чайки, Додона и Пономарева. Они также владеют строительной компанией ООО «Архплей девелопмент», 45% которой принадлежит Чайке, 40% – Пономареву, 15% – Додону.

Новости СМИ2
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Экономика
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Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на 1,6 млрд евро

Ведомости
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Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией на сумму 1,58 млрд евро, сообщил на своей странице в Twitter министр финансов Харрис Георгиадес.

В апреле Кипр разместил два выпуска облигаций на общую сумму 1,25 млрд евро. Георгиадис отмечал, что эти средства пойдут на досрочное погашение российского кредита. Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил журналистам, что Россия по условиям межправительственного соглашения обязана принять этот платеж, несмотря на то что досрочное погашение приведет к потере процентов за будущие периоды.

Россия в 2011 г. выдала Кипру кредит в размере 2,5 млрд евро на пять лет под 4,5% годовых. В 2013 г. Кипр попросил реструктурировать долг, и российский власти перенесли погашение кредита с 2016 г. на 2018–2021 гг.

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Политика
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Родители фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве вышли с пикетами к мэрии

Ведомости
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Родители фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве вышли на пикеты к зданию мэрии, сообщает телеканал «Дождь». В акции участвуют родители Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Николая Фомина и Даниила Конона. Они стоят с плакатами «Свободу моему сыну», «Абсурдное дело 212 должно быть прекращено», «Студентов сажают в тюрьму за политические убеждения».

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля было задержано, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также было задержано порядка 1000 человек. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей арестованы 13 человек.

Сегодня суды Москвы отклонили иски прокуратуры о лишении родительских прав двух семей, которые приходили на акции с несовершеннолетними детьми. Родители себя виновными не считают.

Новости СМИ2
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Политика
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МВД завело административное дело из-за несогласованной акции 31 августа

Ведомости
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Московская полиция завела дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга), из-за несогласованной акции 31 августа, сообщается на сайте МВД.

В отношении кого заведено дело, в полиции не уточнили. Сейчас ведомство проводит административное расследование.

В Москве 31 августа прошло несогласованное шествие против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В нем приняли участие незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, соратник Навального Любовь Соболь и еще несколько оппозиционных политиков. В отличие от предыдущих акций это шествие прошло мирно, на нем никого не задерживали. МВД оценило количество участников шествия в 750 человек.

Как прошло шествие против политических репрессий. Фотографии

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Политика
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СМИ сообщили о гибели более 30 человек при пожаре на судне в Калифорнии

Ведомости
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В Калифорнии на судне около острова Санта-Крус произошел пожар. Береговая охрана Лос-Анджелеса пишет на своей странице в Twitter, что на его борту находились более 30 человек.

Местный телеканал KTLA со ссылкой на пожарный департамент округа Вентура сообщает о 34 погибших, при этом в береговой охране ему не смогли подтвердить эту информацию. CNN в пожарном департаменте сказали, что на судне много погибших, но точное число назвать отказались. Начальник береговой охраны Аарон Бемис заявил телеканалу, что всего на борту судна было более 39 человек. Пяти членам экипажа удалось спастись, потому что они находились в главной каюте. 34 пассажира были на нижней палубе, и их судьба остается неизвестной.

Загоревшееся судно называется Conception, оно базируется в гавани Санта-Барбары. Conception вышло в субботу в трехдневный круиз и должно было вернуться 2 сентября.

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Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде

Ведомости
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Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

Лидер партии «Батькивщина», согласно данным на сайте Рады, стала членом комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, а руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия – членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Порошенко ранее уже был депутатом в Раде третьего, четвертого, пятого и седьмого созывов.

21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Раду. Партия Порошенко набрала 8,1% на выборах в Раду. У нее 25 мест в парламенте. Большинство – 254 места – получила партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.

Порошенко был президентом с 2014 по 2019 г. В первом туре выборов украинского лидера, которые состоялись в этом году, он прошел во второй тур вместе с Зеленским, однако проиграл, набрав 24,45% голосов.

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Политика
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Лавров заявил о возможном вмешательстве Запада в работу сайтов российских госструктур

Ведомости
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Россия подозревает, что западные страны вмешивались в работу интернет-ресурсов российских государственных структур. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По его словам, за последние пару лет тема международной информационной безопасности обострилась из-за попыток обвинять Россию во взламывании американских сайтов во время выборов в президенты. Однако, по словам Лаврова, ни одно обвинение не получило какого-либо подтверждения. «Но этот миф продолжает циркулировать по американским и западным СМИ и продолжает подниматься в выступлениях отдельных западных политиков», – сказал он. Министр подчеркнул, что у России есть более «солидные основания подозревать, что западные коллеги проявляют повышенное внимание к нашим интернет-ресурсам». По его словам, это обсуждалось в Центробанке, Сбербанке и других госструктурах.

В марте специальный прокурор США Роберт Мюллер представил результаты расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента. Расследование длилось почти два года. Оно обошлось министерству юстиции США в $32 млн. По данным Мюллера, российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. Однако то, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или он сам вступали в сговор с Москвой, обнаружено не было, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц».

Политика
Новости

Суд отказался лишать родительских прав взявших ребенка на акцию 27 июля родителей

Ведомости
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Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на акцию 27 июля с годовалым ребенком, сообщает телеканал «Дождь».

В начале августа московская прокуратура направила в суд заявление о лишении Проказовых родительских прав. Ведомство утверждало, что на митинге они отдали сына третьему лицу, чем подвергли опасности здоровье и жизнь ребенка, а также причинили ему физический и моральный вред. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по ст. 125 УК (оставление в опасности) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Решение Проказовых взять ребенка на акцию протеста также раскритиковала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Родители не считают себя виновными. Дмитрий Проказов, отец мальчика, заявил, что они ни в каких массовых беспорядках не участвовали и не оставляли ребенка в опасности. По его словам, он на короткое время дал подержать сына родственнику жены Сергею Фомину. Фомин, в свою очередь, является фигурантом дела о массовых беспорядках.

Ранее Никулинский районный суд Москвы отказался лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию 3 августа. Однако им было вынесено предупреждение.

Бизнес
Новости

Кипр не нашел нарушения санкций ЕС в сделке «Русагро» и Россельхозбанка

Ведомости
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Подразделение по контролю за режимом санкций в финансовом секторе Кипра не увидело нарушений режима санкций Евросоюза в сделке между группой «Русагро» и Россельхозбанком, говорится в сообщении на сайте агрохолдинга.

В марте этого года «Русагро» сообщила, что могла неумышленно нарушить санкции ЕС против России, введенные в 2014 г. Речь шла об одной из сделок компании – приобретении долга «Солнечных продуктов» в 34,7 млрд руб. у Россельхозбанка, который находится под европейскими санкциями. Эти средства «Русагро» должна погасить в течение 20 лет, ставка по этому кредиту – около 5%. Расплатиться по кредиту «Русагро» планирует за счет бондов Россельхозбанка на 20 млрд руб. с купоном 10,5%. Тогда же, в марте, «Русагро» сообщила, что начала внутреннее расследование и переговоры с кипрскими властями, где зарегистрирована головная структура агрохолдинга.

Европейским компаниям и гражданам запрещено покупать ценные бумаги подсанкционных банков, если они выпущены после 12 сентября 2014 г. и имеют срок обращения более 30 дней, следует из регламента ЕС. Облигации Россельхозбанка были выпущены в ноябре 2018 г. и имеют срок погашения 20 лет.

«Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Он принадлежит семье бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, занимающего 45-е место в российском списке Forbes c состоянием в $2,3 млрд.

Авто
Новости

Группа ГАЗ представила новую «Газель»

Ведомости
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Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN». Об этом рассказал президент компании Вадим Сорокин, передает «Прайм». Автомобиль разработан в год 25-летия «Газели», подчеркнул он.

Производство автомобиля начнется в 2020 г., а в продажу он поступит в 2021 г., сказал Сорокин. По его словам, у автомобиля обновили дизайн, но принципиальное отличие новой «Газели NN» от старых моделей – в новой интеллектуальной платформе: «Мы говорим о новой интеллектуальной платформе – это платформа, которая видит, слышит и взаимодействует с инфраструктурой. Платформа, которая обеспечивает безопасность водителя». Новая платформа адаптирована как под использование двигателя внутреннего сгорания, так и на электротяге, добавил президент ГАЗа.

Презентация прошла на выставке Comtrans 2019, передает ТАСС. «Газель NN» – это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность. Новая модель легкого коммерческого автомобиля Горьковского автозавода обеспечивает высокий уровень безопасности, снижение утомляемости, повышение эффективности работы водителя и экономическую эффективность для владельцев бизнеса», – цитирует Сорокина агентство.

Группа ГАЗ создана в 2005 г. Основной акционер группы – бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских бизнесменов Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд).

Бизнес
Новости

«АвтоВАЗ» сменил топ-менеджеров по производству и поставкам автомобилей

Ведомости
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Новым исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок АО «АвтоВАЗ» назначен Михаил Рябов, сообщили в пресс-службе компании. Вице-президентом по управлению цепочкой поставок назначен Марк Дарданелли.

До назначения Рябов работал в должности вице-президента по производству автомобилей. Он работает на «АвтоВАЗе» c 1986 г. С сентября 2016 г. должность вице-президента занимал Алеш Братож. Он продолжит свою карьеру в Groupe Renault, уточнили в пресс-службе. Марк Дарданелли сменил Пола Миллера, который работал на этой должности с мая 2016 г. Дарданелли с 1990 г. работал в системе логистики, поставок, технического развития, производственном и корпоративном периметрах Groupe Renault. С 2012 по 2017 г. работал в России директором по цепочке поставок Renault, в 2015 г. возглавил логистику Nissan.

Ранее «АвтоВАЗ» планировал поднять рекомендованные розничные цены на все модели на 5000–7000 руб. с 1 августа, или в среднем на 1%, но, по данным на 2 сентября, цены на автомобили на сайте не изменились. Для автомобилей Lada это должно было стать третьим с начала года повышением цен. В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%.

Политика
Новости

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире

Ведомости
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Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, передает ТАСС со ссылкой на МИД России. Ему было 68 лет. Причины смерти не сообщаются. В ведомстве пообещали позже опубликовать официальный некролог.

С 2011 г. Кирпиченко занимал должность посла России в Египте и по совместительству – полномочного представителя при Лиге арабских государств. Ранее он был послом России в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливии, Сирии. Дипломат владел арабским, английским и французским языками.

Начал карьеру в Министерстве иностранных дел в 1973 г. Кирпиченко был удостоен ордена Дружбы и ордена Почета за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную службу.

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