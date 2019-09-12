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РБК: РЖД сократит инвестиции в инфраструктурные проекты из-за проблем с подрядчиками

РЖД сократит финансирование инфраструктурных проектов и перенаправит часть средств на другие цели из-за невыполнения обязательств подрядчиками, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к госкомпании. По их информации, РЖД в 2019 г. перенесет около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели. Очередные изменения в инвестпрограмму обсуждали в РЖД на прошлой неделе, сообщил изданию один из источников. Какие именно подрядчики не выполнили условия контрактов, источники РБК не сказали. Официально РЖД не комментирует данную информацию.

По информации источников, после изменения инвестпрограммы будет сокращено финансирование проекта по расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и Транссиба. От реализации этого проекта зависит достижение цели по увеличению вдвое грузопотока в восточном направлении к 2025 г. – до 210 млн т.

Помимо этого, из-за срыва работ подрядчиками около 36 млрд руб. инвестиций потеряют проекты расширения железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, на которые в этом году было предусмотрено 71,2 млрд руб., утверждают источники РБК. В свою очередь, на развитие центрального железнодорожного узла в Москве в 2019 г. будет потрачено на 24 млрд руб. меньше запланированного (105,8 млрд руб.).

Ранее на расширение БАМа и Транссиба РЖД собиралась направить в 2019 г. 76,4 млрд руб. из 682 млрд руб. инвестпрограммы. В июне компания решила сократить финансирование в текущем году на 5,4 млрд руб. По словам источников, из-за проблем с подрядчиками бюджет проекта урежут еще на 26,2 млрд руб. Запланированные на 2019 г. работы не будут начаты по нескольким перегонам, скорректированный паспорт проекта РЖД уже внесла на согласование в Минтранс, уточнили источники издания. Представитель министерства отказался от комментариев.