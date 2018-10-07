Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4669 от 08.10.2018 под заголовком: РЖД посадит Путина вперед

РЖД не готова вкладывать в мост на Сахалин

Госкомпания предлагает профинансировать проект частным инвесторам
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РЖД отказалась от идеи строить транспортный переход на Сахалин за свой счет – она не зафиксирована даже в целевом сценарии обновленной инвестпрограммы монополии на 2018– 2025 гг. Теперь холдинг готов дать лишь 3,5 млрд руб. для подготовки технико-экономического обоснования, а от инвесторов потребуется 536,8 млрд, говорится в документе («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердили два человека, близких к РЖД).

Ранее транспортный переход Селихин – Ныш (мост или тоннель) вошел в список проектов, предложенных Минфином бизнесу, но пока не заинтересовал инвесторов. Даже у правительства есть сомнения в целесообразности строительства моста, рассказывали федеральные чиновники «Ведомостям». При выделении государственных денег возникает риск необоснованной траты средств, а без них проект реализовать невозможно, рассказывал человек, знакомый с материалами правительственных совещаний .

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Комментарии
bogdanov7080
22:53 07.10.2018
Все эти госдуры, госфгупы скоро совсем завалят экономику и страну. Уже сейчас тариф РЖД вплотную подбирается к стоимости автотранспорта, уже до 2000 км выгоднее возить фурами - это состоявшийся факт, им даже платоны, поборы, удвоение НДС для малого и среднего бизнеса не помогают быть конкурентными. Уродливая система жрет себя сама, конец близок, а безумный бред про мост ценой в триллион на заброшенный остров с уничтожаемым властью населением только подтверждает это.
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