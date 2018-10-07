РЖД не готова вкладывать в мост на Сахалин
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РЖД отказалась от идеи строить транспортный переход на Сахалин за свой счет – она не зафиксирована даже в целевом сценарии обновленной инвестпрограммы монополии на 2018– 2025 гг. Теперь холдинг готов дать лишь 3,5 млрд руб. для подготовки технико-экономического обоснования, а от инвесторов потребуется 536,8 млрд, говорится в документе («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердили два человека, близких к РЖД).
Ранее транспортный переход Селихин – Ныш (мост или тоннель) вошел в список проектов, предложенных Минфином бизнесу, но пока не заинтересовал инвесторов. Даже у правительства есть сомнения в целесообразности строительства моста, рассказывали федеральные чиновники «Ведомостям». При выделении государственных денег возникает риск необоснованной траты средств, а без них проект реализовать невозможно, рассказывал человек, знакомый с материалами правительственных совещаний .
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