Крупный подрядчик РЖД подозревается во взятках бывшему полковнику Захарченко

По данным «Росбалта», Захарченко фактически выполнял в течение почти 10 лет функции начальника службы безопасности для компаний Маркелова Евгений Биятов / РИА Новости

Басманный суд Москвы во вторник арестовал Валерия Маркелова, совладельца группы компаний 1520 – крупного подрядчика ОАО «РЖД», сообщил «Ведомостям» представитель суда. При рассмотрении ходатайства следователь заявил, что Маркелов и его сообщники Борис Ушерович, Дмитрий Моторин и Иван Станкевич подозреваются в даче взяток бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Показания на Маркелова, по словам следователя, дал проживающий в Лондоне банкир Герман Горбунцов, который говорил о связи Маркелова с Захарченко еще в 2016 г.

Суд над Захарченко, в квартире которого в 2016 г. обнаружили более 9 млрд руб. в разных валютах, продолжается: ему предъявлено обвинение в получении взятки по другому эпизоду, а найденные средства конфискованы судом. Сам Захарченко на суде не объяснял, чьи это деньги, а его адвокаты называли их «бесхозным имуществом, практически кладом». По данным «Росбалта», Захарченко фактически выполнял в течение почти 10 лет функции начальника службы безопасности для компаний Маркелова. »По данным следствия, Маркелов 10 лет платил Захарченко взятки в размере $150 000 в месяц, что за весь период составило около 2 млрд руб.», сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

«Компания работает в штатном режиме», – заявил «Ведомостям» представитель группы 1520, но от других комментариев отказался.

Группа компаний 1520 – один из крупнейших российских производственно-строительных холдингов, основной профиль ее деятельности – развитие железнодорожной инфраструктуры. Это один из крупнейших подрядчиков РЖД, портфель заказов составляет около 17 млрд руб., говорил осенью 2017 г. представитель группы. Консолидированные финансовые результаты не раскрываются. В группу входят строительные компании («Бамстроймеханизация», Объединенная строительная компания 1520 и др.) и проектные организации, принадлежащие структурам, связанным с гендиректором ООО «Группа компаний 1520» Алексеем Крапивиным (сын скончавшегося внештатного советника бывшего председателя правления РЖД Владимира Якунина) и его партнерами. По данным «СПАРК-Интерфакса», по 28,33% в этом ООО принадлежат Крапивину, Маркелову и Ушеровичу. Маркелов также, по данным ЕГРЮЛ, владеет 80% ООО «ПКП «Мобойл» – крупного поставщика топлива для РЖД с выручкой в 14,9 млрд руб. в 2017 г.

Наиболее успешным для группы компаний 1520 был 2016 год, но затем в связи с сокращением выручки от контрактов по строительству БАМа группа начала диверсифицировать деятельность и в 2018 г. активно консолидировала строительные активы, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Во II квартале были приобретены 50% компании «ФСК Мостоотряд-47», в III квартале – ООО «Энергомонтаж», 49% – в ООО «Мостоотряд-49» и ООО «Мостоотряд-50», в IV квартале планировалось приобретение 40% в ООО «Мостоотряд-55», перечисляет эксперт: «Арест Маркелова, скорее всего, приведет к продаже его доли в компании. Ее могут выкупить другие учредители».

По словам человека, близкого к следствию, Ушерович, Моторин и Станкевич находятся за границей и вопрос об их процессуальном статусе вскоре будет решен.

Кого Forbes признал «королями госзаказа»