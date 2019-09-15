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Reuters назвал возможные сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии

Возвращение Саудовской Аравии к прежним показателям добычи нефти после атаки дронов может занять несколько недель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник. Власти официально не называли сроки восстановления добычи.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Ранее пресс-служба Saudi Aramco заявила, что ситуация находится под контролем, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Новую информацию компания пообещала дать через 48 часов.