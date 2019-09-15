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Аналитики спрогнозировали нефть по $100 после атаки на Саудовскую Аравию

Цены на нефть подскочат на $5-10 за баррель при открытии торгов в понедельник и могут дойти до $100 за баррель, если Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу после атаки на ее нефтяные объекты. Об этом говорят опрошенные Reuters трейдеры и аналитики.

Так, Боб Макнелли из Rapidan Energy считает, что цены на нефть подскочат минимум на $15-20 за баррель в течение недели, а если Эр-Рияду не удастся ликвидировать последствия атаки дронов в течение 30 дней, то стоимость нефти может превысить $100.

Грег Ньюман из Onyx Commodities ждет, что фьючерсы на Brent вырастут на $2 за баррель при открытии торгов в понедельник и закроются повышением на $7-10. Кристиан Малек из JPMorgan полагает, что цены вырастут на $3-5 за баррель в краткосрочной перспективе. В течение следующих трех месяцев он ожидает рост цен до $80-90 за баррель.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. По данным Reuters, восстановление может занять несколько недель.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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