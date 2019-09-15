Новости
Бизнес
Новости

Аналитики спрогнозировали нефть по $100 после атаки на Саудовскую Аравию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Цены на нефть подскочат на $5-10 за баррель при открытии торгов в понедельник и могут дойти до $100 за баррель, если Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу после атаки на ее нефтяные объекты. Об этом говорят опрошенные Reuters трейдеры и аналитики.

Так, Боб Макнелли из Rapidan Energy считает, что цены на нефть подскочат минимум на $15-20 за баррель в течение недели, а если Эр-Рияду не удастся ликвидировать последствия атаки дронов в течение 30 дней, то стоимость нефти может превысить $100.

Грег Ньюман из Onyx Commodities ждет, что фьючерсы на Brent вырастут на $2 за баррель при открытии торгов в понедельник и закроются повышением на $7-10. Кристиан Малек из JPMorgan полагает, что цены вырастут на $3-5 за баррель в краткосрочной перспективе. В течение следующих трех месяцев он ожидает рост цен до $80-90 за баррель.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. По данным Reuters, восстановление может занять несколько недель.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Песков назвал тревожным событием атаку на нефтяные заводы Саудовской Аравии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», — заявил он, отметив, что президент «разумеется, в курсе этих событий».

По словам Пескова, саудовская сторона не обращалась за помощью к России и другим странам. «Не известно — нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями», — пояснил пресс-секретарь.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Bloomberg узнал о планах Джонсона проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, запрещающий выход страны из Евросоюза без соглашение (так называемый «жесткий» Brexit), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник агентства, Джонсон на запланированной на 16 сентября встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пообещает сделать все для того, чтобы сохранить сделку с Евросоюзом и провести ее через парламент до 31 октября. Однако премьер не намерен просить об отсрочке: он будет придерживаться позиции, согласно которой страна в любом случае выйдет из ЕС в последний день октября. Также Джонсон намерен отклонить любое предложение об отсрочке, которое может быть сделано на предстоящем саммите ЕС, пишет Bloomberg.

В понедельник, 9 сентября в Великобритании вступил в силу закон, согласно которому британское правительство обязано попросить Евросоюз об отсрочке Brexit, если к 19 октября Лондон и Брюссель не подпишут соглашение. 

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта текущего года. Однако британский парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях Brexit, который был согласован бывшим премьером Терезой Мэй с Брюсселем. В итоге Евросоюз согласился перенести Brexit, чтобы избежать жесткого варианта. Новая дата выхода назначена на 31 октября.

Борис Джонсон стал премьером Великобритании

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Государство раздаст 2,3 млрд на съемки иностранных фильмов и сериалов в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Программа рибейтов, предусматривающая компенсацию иностранным продюсерам части затрат на съемки в России, заработает уже осенью, до конца года продюсеры получат 70 млн руб. Об этом сообщила руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра (станет оператором программы и будет распределять субсидии) Евгения Данильченко, выступая на проходящем в Санкт-Петербурге форуме Международной ассоциации кинокомиссий Cineposium.

Этот форум впервые прошел в России, его организаторы – Российский офис кинокомиссий и Ростуризм. Его проведение приурочено к введению в России рибейтов. Этот механизм компенсаций расходов на съемки призван привлечь иностранных продюсеров, что, в свою очередь, способствует развитию местной инфраструктуры, кинопроизводства и туризма.

В 2020 г. на рибейты из федерального бюджета будет выделено 700 млн руб., а в 2021 г. – уже 1,5 млрд руб., отметила Данильченко. Таким образом будущий оператор программы официально подтвердил озвученный ранее главой Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергеем Сельяновым размер поддержки зарубежных кино- и сериальных проектов.

Между странами сегодня уже существует конкуренция за то, чтобы именно к ним приехали съемочные группы, заявил на Cineposium британский продюсер Иэн Смит (фильмы «Пятый элемент», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Планета обезьян»). «Налоговая среда в тех или иных странах и регионах становится все более важным аспектом для кинопроизводства», – добавил он.

Проект постановления о рибейтах внесло в правительство в июне Минэкономразвития. Документ предусматривает выплаты от 30 до 40% расходов на съемки зарубежных кинопроизводителей на территории России. Получать эти деньги смогут только российские партнеры иностранных кинокомпаний и телеканалов, так как Бюджетный кодекс выплаты субсидий нерезидентам запрещает.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Reuters назвал возможные сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Возвращение Саудовской Аравии к прежним показателям добычи нефти после атаки дронов может занять несколько недель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник. Власти официально не называли сроки восстановления добычи.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Ранее пресс-служба Saudi Aramco заявила, что ситуация находится под контролем, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Новую информацию компания пообещала дать через 48 часов. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Чемезов допустил ребрендинг самолета SSJ100

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов допустил ребрендинг самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после серии проблем, в том числе после катастрофы в «Шереметьево». Об этом он сообщил в интервью РБК. «Что касается ребрендинга – может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», – отметил гендиректор «Ростеха», в который недавно вошла Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Комментируя претензии авиакомпаний к SSJ100, Чемезов подчеркнул, что у лайнера еще есть «детские болезни», которые со временем пройдут. Что касается претензий «Аэрофлота» (обладателя крупнейшего парка SSJ100) к сервисному обслуживанию самолетов, то это предмет солидарной ответственности, заявил Чемезов. «В "Аэрофлоте" считают, что за все должна отвечать ОАК. Мы говорим: давайте вместе, мы готовы вам помочь – создадим сервисную компанию, которая будет обслуживать эти самолеты», – пояснил гендиректор «Ростеха».

В конце мая «Аэрофлот» отменил конкурс по техобслуживанию Sukhoi Superjet 100 из-за того, что разошелся в оценке стоимости сервиса с производителем лайнера – компанией «Гражданские самолеты Сухого» (входит в ОАК).

В мае текущего года SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, однако спустя несколько минут после взлета запросил экстренную посадку из-за технических проблем. При посадке лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся, погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

В Кемерове открылся парк в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Кемерове на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» открылся Парк ангелов. В нем высадили 60 сосен – по числу жертв пожара. Через два года, когда деревья приживутся, их планируют объединить, закрепив на них гамаки.

При строительстве парка было использовано 7000 т натурального камня, самый тяжелый камень весит 15 т. По периметру и внутри установлены колонны, в которые вмонтированы аудиоколонки и камеры видеонаблюдения. Также в парке есть амфитеатр, детские горки, качели и фонтан с возможностью имитировать туман.

На строительство парка ушло восемь месяцев, стоимость проекта составила 5 млн руб., источником финансирования стали пожертвования. По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, власти хотели сделать там «не место скорби, а силы» (цитата по «Интерфаксу»). «Здесь высажено все, что растет на территории Кузбасса. Озера и реки мы воссоздать не смогли, но они отображены в виде фонтанов», – рассказал губернатор журналистам.

Планировалось, что парк откроется к 1 сентября, однако сроки неоднократно переносились. Цивилев объяснил задержку строительства проблемами с демонтажом сгоревшего здания. Из-за расследования оно долгое время находилось под арестом.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» почти в центре Кемерова произошел 25 марта 2018 г. В результате случившегося погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Парк в память о жертвах пожара в «Зимней вишне». Фотографии

Политика
Новости

Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Якутии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пилот вертолета Eurocopter, выполнявшего полет в Оймяконском и Томпонском районах Якутии, перестал выходить на связь. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Воздушное судно вылетело 15 сентября из поселка Усть-Нера, на борту находятся пилот и два пассажира. По данным МЧС, вертолет принадлежит добывающему предприятию, он перевозил ранее заготовленную рыбу.

Сигнал аварийного маяка с вертолета не поступал, отмечает ведомство. На поиски судна вылетели два частных вертолета. Других подробностей инцидента на момент публикации не было.

Бизнес
Новости

Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после атаки дронов на заводы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Саудовская Аравия в два раза сократила добычу нефти после атаки дронов на ее нефтедобывающие объекты, сообщает Bloomberg. По данным агентства, компания Aramco вынуждена урезать добычу на 5 млн баррелей в сутки.

Удары по объектам Aramco были нанесены в ночь на 14 сентября, ответственность за произошедшее взяли йеменские повстанцы-хуситы. В эфире телеканала Almasirah представитель движения сообщил, что в атаках были задействованы десять беспилотных аппаратов. При этом повстанцы пообещали, что удары по объектам в Саудовской Аравии будут продолжаться.

После ударов на нефтяных заводах начались пожары. Атака на нефтяную инфраструктуру стала крупнейшей в истории Саудовской Аравии и может привести к нестабильности на мировых рынка, отмечает Bloomberg.

Aramco надеется быстро восстановить добычу, сообщает агентство со ссылкой на источник. Эр-Рияд официально не сообщал, кто мог стоять за атакой дронов. О пострадавших и объеме ущерба информации тоже нет.

Бизнес
Новости

НХЛ дисквалифицировала хоккеиста Кузнецова на три матча за кокаин в пробе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов наказан дисквалификацией на три матча регулярного чемпионата после того, как в его пробе был обнаружен кокаин. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен проинформирован о решении лиги, он согласился с таким наказанием, отмечается в сообщении. Кузнецов отказался комментировать ситуацию, но пообещал сделать все, что в его силах, чтобы вернуть доверие болельщиков.

О том, что в пробе Кузнецова, которая была взята в мае, нашли кокаин, стало известно в конце августа. После этого Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Кузнецов – обладатель Кубка Стэнли 2018 г. в составе «Вашингтона».

Политика
Новости

Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена в ходе спецоперации

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сын основателя запрещенной террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена – Хамза бен Ладен убит в ходе спецоперации США.

«Хамза бен Ладен, высокопоставленный член "Аль-Каиды" и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана», – приводит The Hill слова Трампа.

Хамза бен Ладен был для «Аль-Каиды» символической связью с его отцом, основателем организации, отметил президент. По его мнению, смерть боевика повлияет на оперативные действия террористов, поскольку бен Ладен-младший отвечал за планирование и работу с разными группировками.

О деталях спецоперации ничего не сообщается. Администрация США ранее обещала денежное вознаграждение в размере $1 млн за полезную информацию о местонахождении бен Ладена. 

Политика
Новости

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении после вступления в должность выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко, которая сейчас является спикером Совета Федерации и сенатором от петербургского правительства.

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», – приводит слова Беглова ТАСС. При регистрации на выборах губернатора Беглов указывал троих кандидатов в сенаторы от Петербурга – Матвиенко, Александра Ватагина и Максима Пратусевича.

Избирательная комиссия 11 сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора Петербурга. Беглов одержал победу с результатом 64,43%. В голосовании приняли участие более миллиона человек, явка составила 30%.

Матвиенко пришла в Совет Федерации в 2011 г. после победы на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. В этом же году она была единогласно избрана председателем верхней палаты парламента и стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокий пост. До этого Матвиенко была губернатором Петербурга и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow