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Песков назвал тревожным событием атаку на нефтяные заводы Саудовской Аравии

Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», — заявил он, отметив, что президент «разумеется, в курсе этих событий».

По словам Пескова, саудовская сторона не обращалась за помощью к России и другим странам. «Не известно — нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями», — пояснил пресс-секретарь.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.